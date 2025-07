Aline Campos expõe arrependimento com tatuagens: 'A primeira fiz aos 15'

Aline Campos viralizou recentemente ao mostrar antes e depois de remoção de uma tatuagem na perna. Em conversa com Splash, ela fala que está no processo de remover outras duas e explica porque se arrependeu delas.

Mudanças de uma libriana

Ela diz entender a curiosidade das pessoas sobre a remoção de suas tatuagens. "Removi uma tatuagem inteira da perna, saiu completamente. Por isso, estou removendo outras duas pequenas agora. É normal que as pessoas tenham curiosidade, a gente começou normalmente a tatuar cedo".

Eu tenho 37, fiz a minha primeira tatuagem aos 15. De lá pra cá, nossos gostos mudaram tanto, né? É muito raro alguém que nunca tiraria nenhuma tatuagem, que não se arrependa de nenhuma.

Aline Campos mostra como ficou sua perna após remover tatuagem Imagem: Instagram

O processo para retirar a tatuagem da perna levou mais de dois anos. "Demora porque a gente precisa dar um intervalo de pelo menos três meses para que a pele se recupere e não fique com aquelas cicatrizes. Agora, depois de um bom tempo, eu resolvi remover mais duas".

E por que Aline resolveu tirá-la? "Para ser sincera, não gostei [do resultado] no dia seguinte que fiz. Ainda tentei, coloquei mais tinta na época, eu era realmente muito jovem, inconsequente, imatura e impulsiva. OK, tudo bem, mas eu sabia que eu queria tirar".

Aline está retirando a primeira tatuagem que fez na vida: uma sapatilha de balé nas costas. "Olhando as minhas novas tatuagens nas costas, eu acho que ela [a sapatilha] tá boiando ali e um olho na minha nuca. Enfim, é uma questão de estética, eu sou libriana, eu tô sempre mudando de ideia, mas já tem um bom tempo que eu olho para elas e não curto mais".

Aline Campos conversou com Splash na sessão vip do musical 'Hair', no Teatro Riachuelo Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Pressão estética

Aline conta que busca manter equilíbrio nos cuidados com o corpo, a mente e o espírito, apesar de a curiosidade maior ser sobre os cuidados com o físico. "Comecei a fazer balé com três anos. É uma atividade física intensa. E eu só fui mantendo porque aquilo me fazia bem. Então, era sempre muito natural. Nunca fiz nenhuma dieta muito rígida, sempre me alimentei bem. Claro que a genética também ajuda"

No início da carreira, época em que era musa de comerciais de uma marca de cerveja, ela se sentia pressionada para manter padrões estéticos. "Por um bom tempo, quando eu comecei no universo da mídia, eu me sentia cobrada. Na verdade, a gente é sempre cobrado, né? Mas uma coisa é você ser cobrado e se permitir sentir isso, e outra coisa é você ser cobrado e... 'Dane-se, só eu sei o que é bom para mim'".

Ela afirma que aprendeu a filtrar essas cobranças externas e focar no que realmente importa para o seu bem-estar. "Obviamente, para mim é bom cuidar do meu corpo e, consequentemente, ele vai ficar bonito, mas não pela pressão do outro, sabe? Cada vez mais eu não ligo para o que os outros vão pensar. Tem fases que eu como mais, que eu estou mais inchada, tem fases que eu estou com mais tanquinho".

Quando a gente ama o nosso corpo, a gente quer cuidar dele. E como a gente cuida? Se alimentando bem, bebendo água, fazendo atividade física, cuidando da musculatura... Sempre com equilíbrio, sem neurose. O nosso corpo é a nossa ferramenta para viver aqui.

Carreira

Ainda neste semestre, Aline Campos volta aos sets de filmagem para rodar "Os Farofeiros 3" ao lado de nomes como Cacau Protásio, Maurício Manfrini e Danielle Winits "A gente já tá começando a se reunir para esse filme tão esperado".

Atriz conversou com Splash na estreia vip do musical "Hair", que fica em cartaz no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, até outubro. Em seguida, espetáculo com Rodrigo Simas migra para São Paulo.

