Galisteu diz que A Fazenda tem má fama injusta: 'BBB teve barracos maiores'

Adriane Galisteu não é só apresentadora, mas também fã e defensora de A Fazenda. Tudo começou em 2012, quando ela começou a acompanhar e comentar o programa com afinco em suas redes sociais — e até disse que poderia participar um dia.

Nove anos depois, em 2021, Galisteu assumiu o programa em uma edição desafiadora: a primeira após a pandemia e também após a saída de Mion, que logo foi contratado pela Globo. Em entrevista a Splash, ela reclama da má fama injusta da atração, fala de sua admiração pelo formato e reitera um sonho antigo: entrar na "guerra dos domingos".

"Os maiores barracos aconteceram no BBB", diz Galisteu

A apresentadora diz também ser fã do BBB e de outros reality shows brasileiros. Ela conta que assiste a Ilhados com a Sogra, Casamento às Cegas e outros reality shows, mas que o melhor deles é o que apresenta.

Eu não tenho dúvida de que o BBB e A Fazenda são os dois maiores realities do Brasil. Um numa época do ano, o meu numa outra época do ano. [...] Eu acho a Fazenda, disparado, o melhor. Não é porque eu apresento, não. É que A Fazenda tem esse lado legal de ver, que é o campo, o bicho, o trabalho. Eu adoro isso.

Para ela, A Fazenda só leva uma fama de programa "baixo nível" porque as pessoas têm preconceito com a Record. "Isso é uma sacanagem. As pessoas são um pouco preconceituosas. Os maiores barracos de reality aconteceram no Big Brother. Os mais maldosos, os mais duros."

A Fazenda é um reality tão grande e representa tanto para o Brasil quanto um Big Brother. E os grandes barracos que eu já assisti na televisão, de doer na alma, de me fazer chorar junto, foi no Big Brother.

Galisteu defende também que os "barracos" têm a função de pautar discussões importantes no país. "Quando surgem assuntos de etarismo, de racismo, de preconceito, tudo isso é valido para discutir em sociedade. [...] As discussões que acontecem lá são muito válida para trazermos para a realidade, para programas de TV, para o rádio, para a rede social. É assim que a gente percebe mudança nas pessoas, mudança de comportamento, de geração", diz.

Eu não ligo [para o barraco]. O barraco é fundamental, é importante, mas claro, tem limite também. [...] As regras do programa são mais importantes que tudo. Tem eu, o público, a regra e os patrocinadores. Essas coisas são invioláveis. Se os peões tentarem [invadir] essas coisas, vão rodar.

A apresentadora, que diz ainda não ter acesso ao elenco da próxima edição, adoraria ver Alexandre Frota no programa. "Eu ia adorar. [...] Ele é um baita personagem que temos no país, mas agora é pai e tá tão dedicado a isso que duvido que vai participar. Mas ele é um campeão de reality, ele é bom no que faz. Quando quer fazer uma coisa, faz direito".

Apesar de dar suas sugestões de nomes, diz que nenhuma nunca foi acatada pelo diretor Rodrigo Carelli. "Eu nunca consegui emplacar ninguém, mas faço minha parte. Quem quer entrar no reality, eu mando nome, sobrenome, história, mando tudo, mas nunca consegui emplacar ninguém", conta.

Apresentar programa aos domingo é sonho antigo

Galisteu tem quase 30 anos de televisão, mas ainda tem um sonho a realizar: entrar para a "guerra dos domingos". "O domingo sempre esteve nos meus sonhos. Eu sou de uma geração que o domingo tava na mão do Gugu e do Faustão. Só tinham homens falando no domingo. E aí, quando você não assistia nem o Gugu, nem o Faustão, tinha o futebol, mais masculino ainda."

As mulheres começaram a desbravar o domingo: tem a Patrícia Abravanel, tinha a Eliana, que agora não tá mais. Mas as mulheres começaram a dar as caras num lugar supermasculino. E eu acho que o domingo ainda pode ser dominado pelas mulheres. Não que os homens precisem sair, mas está na vez de as mulheres colocarem a voz aos domingos para a família brasileira.

Ela, porém, diz que não trocaria A Fazenda por um programa dominical. Galisteu diz que o reality rural é "seu lugar" e que, enquanto o programa estiver no ar, está disposta a assumir o microfone.

O [programa aos domingos] é sonho, não plano. A vida me provou que eu não posso planejar muito. Até por uma questão de trauma, não planejo muito. [...] Sou uma mulher que vivo 100% o meu dia de hoje. Amanhã, não sei. Posso não estar mais aqui. Então, hoje, vivo plenamente.

Galisteu mostra os bastidores de A Fazenda, o dia a dia de sua família e outros detalhes de sua vida no documentário "Barras Invisíveis". Como o próprio nome diz, a produção busca expor também algumas das "barras" enfrentadas por Galisteu, como os desafios de criar um filho adolescente, conciliando família e trabalho, o diagnóstico de demência da mãe e as feridas deixadas pela morte do irmão.