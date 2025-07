Por que é importante Wagner Moura já aparecer em lista de cotados ao Oscar

Após a vitória de "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025, "O Agente Secreto" ganha fôlego e já tem seu protagonista, Wagner Moura, entre os principais cotados para a premiação do próximo ano.

No videocast Plano Geral, o jornalista Vitor Búrigo explica as expectativas com o filme de Kleber Mendonça Filho, premiado no festival de Cannes: "'O Agente Secreto' está super bem cotado na categoria de filme internacional e, claro, Wagner Moura está cotado para melhor ator", afirma. "E que isso se torne cada vez mais normal para o cinema brasileiro".

A colunista Flavia Guerra pontua que as especulações sobre o filme começaram "adiantadas" em relação a "Ainda Estou Aqui". "Amei que o Wagner está cotado, porque é assim que começamos a esquentar", opina. "É muito bom que o mercado internacional já veja a gente como um jogador".

É muito importante que o Wagner já comece a aparecer nessas listas, porque a Fernanda Torres demorou a aparecer. O Wagner já está em 5º, entre os mais cotados, e isso é importante, sim. Vitor Búrigo

Com lançamento confirmado em 94 países, este é um filme que "ainda vai reverberar muito pelo mundo", diz Vitor. "E é bom ver que, desde o começo dessa disputa, o nome de Wagner já está aparecendo", reforça.

No filme, Wagner interpreta Marcelo, um professor de tecnologia que tenta deixar para trás um passado violento ao se mudar de São Paulo para Recife em 1977. Ele chega durante o Carnaval e se vê sendo espionado por vizinhos e confrontado com a sensação de que sua nova cidade está longe de ser o refúgio que imaginava.

Além da análise sobre "O Agente Secreto", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

Paolo Sorrentino abre festival de Veneza

"La Grazia", do italiano Paolo Sorrentino, foi escolhido para abrir um dos principais festivais do ano: o Festival Internacional de Cinema de Veneza. O evento começa em 27 de agosto e vai até 6 de setembro.

Baseada na cinematografia do diretor, a escolha do longa é acertada, avalia Flavia Guerra. Ainda sem sinopse, o filme é descrito como uma "epopeia cinematográfica" e uma história de amor ambientada na Itália.

Para a jornalista, Paolo é um dos nomes mais originais do cinema atual. "Ninguém cria a beleza como esse homem. Ele é um pintor renascentista, barroco, que mistura estilos dentro do cinema", avalia. "Apesar de ser mau humorado e melancólico, acho-o um grande criador do cinema".

Novo 'Emmanuelle' não está à mercê do olhar masculino

Fenômeno da década de 1970, o filme "Emmanuelle" ganha uma nova versão que estreia hoje nos cinemas —com mais mistério e menos erotismo.

O clássico que marcou gerações ganha uma direção feminina, de Audrey Diwan, que explora as angústias da protagonista. Na nova trama, Emmanuelle (Noémie Merlant) faz uma viagem de negócios para Hong Kong, onde busca redescobrir o prazer com novas experiências. "É uma adaptação", explica Vitor Búrigo.

Segundo o jornalista, o novo filme tem sido alvo de algumas discussões polêmicas. "Estão dizendo que o filme é frio e não traz a 'quentura' que tinha o outro. Mas são novos tempos, e o olhar de uma diretora mulher. Não é algo apelativo", pontua Vitor. "Tem cenas muito boas, mas há momentos em que falta alguma coisa".

Flavia Guerra diz que o incômodo acontece por que o filme é sobre a ausência do desejo. "É um filme de combustão lenta, que não 'chega chegando'", avalia. "É um filme sobre redescobrir. Ele é 'frio' porque a protagonista está 'fria'".

Não acho que o filme não tenha cenas sexy; ele é sobre o controle do desejo; um movimento da mulher contemporânea. Não tem como fazer o 'Emmanuelle' de 1974, que era para o 'male gaze' —o olhar masculino. Era um diretor homem dirigindo; o corpo da Sylvia Kristel estava a serviço do desejo masculino. Aqui, não. Flavia Guerra

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.