Virginia e Zé Felipe posam juntos em festejo dos 10 meses de José Leonardo

Virginia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, reencontraram-se hoje na festa em comemoração aos 10 meses de seu filho caçula, José Leonardo.

O que aconteceu

Os dois publicaram uma galeria de fotos do evento - entre elas, uma em que posam juntos ao lado dos três herdeiros. "Comemorando 10 meses do José Leonardo. Que Deus abençoe sua vida sempre, meu filho! Que lhe dê muita saúde, amor, sabedoria, sucesso, felicidade e paz! Sua família te ama muito", escreveu o ex-casal - que também é pai de Maria Alice, 4, e Maria Flor, 2 — na legenda do post no Instagram.

Os fãs de ambos adoraram a publicação e fizeram votos de paz e felicidade ao 'mesversariante'. "Que Deus abençoe você hoje e sempre, pequeno!", desejou uma internauta. "Muita saúde, José, e bênçãos sem fim", escreveu outra. "Família abençoada! Que Deus abençoe vocês sempre", derreteu-se um terceiro.

Zé Felipe e Virginia anunciaram a separação no fim de maio. Eles foram casados por cinco anos e já deram entrada no processo de oficialização do divórcio.