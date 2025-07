Um debate decisivo caminha no Congresso e pode afetar diretamente o que você vê na sua tela. Ministério da Cultura, artistas, parlamentares e grandes grupos de mídia estão, neste momento, discutindo os rumos da regulamentação do streaming no nosso país, por meio do projeto de lei 2.331/2022.

Em junho, a ministra Margareth Menezes defendeu a proposta em entrevista exclusiva a esta coluna de Splash. Agora, ouvimos agora outro lado do debate: as plataformas de vídeo sob demanda, representadas pela recém-criada Strima, associação que reúne Netflix, Globoplay, HBO Max, Disney+ e Prime Video.

Nosso propósito é ajudar o país a aproveitar plenamente o potencial do streaming como motor de democratização da cultura, de oportunidades para talentos, de atração de investimentos e de expansão da presença do conteúdo produzido no Brasil, tanto para o público brasileiro quanto para o mundo

Luizio Felipe Rocha, advogado e diretor-executivo da Strima

Segundo ele, os membros-fundadores da associação compartilham esse compromisso com o fortalecimento do setor. Ainda assim, a organização se opõe ou apresenta ressalvas a diversos pontos da proposta de regulamentação apoiada pelo MinC, como a cota para produções nacionais.

Debate na sociedade

Até hoje, as plataformas de vídeo sob demanda operam no Brasil sem regras específicas —ao contrário do que ocorre com a TV tradicional e o cinema. Em 2022, o senador Nelsinho Trad (PSD) apresentou um projeto de lei para preencher essa lacuna. A proposta previa, entre outros pontos, a cobrança da Condecine com alíquotas de até 4% sobre a receita local. Parte desse valor, até 50%, poderia ser abatida caso os serviços invistam em produções nacionais.

Ao chegar à Câmara dos Deputados, sob a relatoria de Jandira Feghali (PCdoB), a proposta foi modificada com base nas legislações de lugares como Itália, Portugal e Espanha. Ganhou o nome de Lei Toni Venturi, em homenagem ao cineasta morto em 2024, e a contribuição à Condecine foi ampliada, variando de 0% a 6% —com até 60% podendo ser investido diretamente em obras brasileiras.

Essa é a versão do texto que o Ministério da Cultura apoia.

"Não é eficiente simplesmente importar soluções prontas", comenta Rocha. A Strima não nega qualquer tipo de cobrança, mas evita falar em números. "Quando analisamos dez países com maiores mercados globais de serviços de streaming em faturamento, [...] apenas três contam com esse tipo de contribuição. E mesmo nesses casos, considerando uma base equivalente à proposta aqui no Brasil pelo projeto de lei, a alíquota efetiva de contribuição desses países seria de 4,75% no Canadá, 4,12% na França e 2,02% na Alemanha".

Luizio Felipe Rocha, diretor-executivo da Strima, associação que representa o setor no debate sobre a regulamentação Imagem: Divulgação/Strima

Rocha, contudo, não detalha a origem do último dado. A coluna apurou que, no Canadá, os streamings precisam destinar 5% de sua receita no país à produção local. Na França, a obrigação é de 20% a 25%, com recursos voltados ao financiamento de conteúdos franceses ou europeus. Entre 2021 e 2023, isso representou quase 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões, na cotação da época) investidos em filmes e séries da região, afirmam o Centro Nacional de Cinema da França (CNC) e a ARCOM, que é a responsável pela regulamentação do setor.

"É essencial lembrar das diferenças de poder econômico e desenvolvimento entre esses países e o Brasil", defende o porta-voz —e que "qualquer discussão seja fundamentada em dados concretos".

Do outro lado, o VOD12 —que representa atores, produtores independentes e outros profissionais da indústria— pede uma Condecine ainda maior, de 12% em relação ao faturamento bruto, incluindo publicidade.

Luizio Rocha reconhece a legitimidade do movimento, e que as propostas "convergem, em parte", mas afirma que não houve qualquer diálogo ou contato entre os dois lados.

Uma alíquota de 12% sobre a receita bruta gera preocupações sobre viabilidade, impacto econômico e sustentabilidade para os diferentes modelos de serviços de streaming que atuam no Brasil. Por isso, acreditamos que é essencial aprofundar esse debate com base em dados concretos, análises de impacto e diálogo técnico

Luizio Felipe Rocha, advogado e diretor-executivo da Strima



Procurado, o Movimento VOD12 não retornou os pedidos de entrevista até o fechamento deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

O que é a Condecine?

A Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) é uma cobrança federal específica, diferente de impostos como o ISS. É paga por distribuidoras ou produtoras, empresas de telecomunicações e quem faz remessas ao exterior por direitos audiovisuais, e os recursos vão para o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que financia projetos brasileiros. Hoje, a contribuição não se aplica diretamente ao vídeo sob demanda por assinatura, por exemplo —e é justamente isso que o Projeto de Lei 2.331/2022 pretende mudar.

Movimentos como o VOD12 argumentam que a revolução da internet mudou o equilíbrio do setor, diminuindo a contribuição dos meios tradicionais —enquanto a distribuição digital, que cresce, não contribui. Para eles, isso coloca o futuro do FSA em risco.

"Fortalecer a produção nacional é um objetivo essencial para o desenvolvimento do audiovisual no Brasil, e é uma prioridade para os serviços associados à Strima", defende Luizio Rocha.

Cotas de conteúdo nacional

Um dos pontos mais polêmicos é a obrigação de um volume mínimo de filmes e séries locais nos streamings.

A proposta da relatora Jandira Feghali estabelece uma cota de 10% de conteúdo nacional, em volume, que pode ser ainda menor em catálogos muito grandes, com mais de 7 mil títulos. Já o VOD12 demanda que 20% do inventário, em horas, seja do Brasil —com metade produzido de forma independente.

A Strima vai em um movimento oposto. Para as plataformas, o seu modelo de negócio é diferente do da TV linear e dos dos cinemas, que possuem grandes de programação e limitações de tempo ou espaço. Para o diretor-executivo, o público já encontra "inúmeras" obras do Brasil, incluindo independentes. São mais de 80 produtores locais trabalhando com os membros da associação, afirma.

"Acreditamos que o foco das políticas para o audiovisual brasileiro deve ser priorizar a produção em si, em vez da simples quantidade de obras", expõe o porta-voz.

Uma política baseada em cotas pode gerar efeitos contrários aos desejados. Por exemplo, pode limitar a diversidade de conteúdos disponíveis nos catálogos ao forçar decisões editoriais baseadas em percentuais fixos, em vez de responder ao interesse real do público. Isso prejudicaria especialmente conteúdos de nicho e experimentais, que teriam menos chances de encontrar espaço nos catálogos.

Luizio Felipe Rocha, diretor-executivo da Strima

Para Rocha, os grupos internacionais possuem um volume grande de títulos de diversos lugares do mundo, e que um mínimo imposto de filmes e séries locais poderia "reduzir acesso a conteúdos vindos de muitas dessas localidades".

"Defendemos um ambiente que estimule investimentos contínuos em produções nacionais de valor agregado, que tenham potencial não apenas para atrair o público brasileiro, mas também para projetar nossa cultura globalmente", expõe o executivo.

Contudo, um dos argumentos contra essa posição é que menos de 10% dos catálogos dos streamings são compostos por conteúdo nacional, como apontou um estudo conduzido pelo Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), da Ancine, em 2023. O trabalho compreendeu uma análise de cerca de 32 mil títulos disponíveis em plataformas por assinatura.

'Senna', da Netflix: plataformas defendem que já têm investido em produções brasileiras e que cotas podem ter efeito inverso Imagem: Alan Roskyn/Netflix

A França, mais uma vez, serve de parâmetro. Segundo o estudo já citado da ARCOM, os serviços internacionais investiram 242 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão, em cotação da época) em lançamentos franceses em 2023, o que resultou em 46 filmes e séries. No ciclo anterior, entre meados de 2021 e 2022, foram 267 milhões de euros (R$ 1,45 bilhão) aplicados em 53 obras.

No mesmo período, os grupos de mídia locais lançaram cerca de 3.300 títulos, com um investimento médio de 400 mil euros (R$ 2,1 milhões) por projeto —bem abaixo dos 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) gastos, em média, pelas plataformas estrangeiras. O país não adota cotas específicas para conteúdos franceses, apenas segue a diretriz da União Europeia que exige ao menos 30% do catálogo formado por filmes e séries do bloco. A discrepância ajuda a explicar a pressão para que o Brasil siga por outro caminho.

"Mais importante que percentuais ou números absolutos é o compromisso dos membros da Strima com a produção e oferta contínua de obras brasileiras variadas", pondera o executivo. "Nossos associados têm investido consistentemente em conteúdos nacionais que não apenas ressoam com o público brasileiro, mas também alcançam projeção internacional."

Outra divergência é em relação à visibilidade. O texto do substitutivo na Câmara defende que as plataformas deverão promover filmes e séries nacionais por meio de mecanismos de busca, sugestão ou até com seções específicas, com destaque em suas páginas iniciais. A Ancine ficaria responsável por essa fiscalização.

A Strima diverge. De acordo com Rocha, as empresas já mostram ao espectador o conteúdo local, mas respeitando "a experiência individual de quem assiste".

Tramitação no Congresso

Luizio Rocha reconhece que a discussão no Congresso tem avançado, mas dá a entender que são pouco ouvidos tecnicamente. "Existem pontos sensíveis", afirma. "[É preciso] garantir um entendimento completo das especificidades do ambiente digital." Há, também, preocupações sobre sobreposição de tributos.

Tudo isso, claro, leva a uma questão: do jeito que está, as novas obrigações poderiam ter impacto no preço pago pelo consumidor? "É uma preocupação legítima e que precisa ser considerada no debate", diz, sem dar mais detalhes. "As decisões sobre preços são definidas individualmente e não cabem à Strima".

Depois da entrevista, a votação do PL 2.331/2022 foi retirada da pauta da Comissão de Cultura da Câmara, a pedido da relatora, diante do início de uma articulação da oposição para obstruir o projeto. Procurada para comentar essa última movimentação, a Strima preferiu não se pronunciar.

Como vemos, o debate ainda vai longe. Afinal, estamos no Brasil — um país que, para além de séries e filmes, é reconhecido mesmo por suas novelas.

