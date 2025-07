Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 11 a 19/7

Zenaide e Zulma encontram o filho de Candinho. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 11 de julho

Zulma e Zenaide encontram Samir na cozinha e se surpreendem. Candinho comete um erro e interfere na campanha de lançamento de sua nova fábrica de biscoitos. Celso e Araújo ficam horrorizados com o resultado da campanha. Celso e Estela trocam olhares. Zulma se alia a Celso e, juntos, conseguem tirar Ernesto do país. A polícia faz uma batida na casa de Zulma, que foge com Zenaide e Samir. A voz de Dita faz sucesso na rádio, sendo dublada por outra mulher. Asdrúbal avisa a Candinho que mandou Cunegundes e sua família de volta para o sítio. Passam-se alguns anos. Samir foge de Zulma e Zenaide, e acaba esbarrando com Candinho e Policarpo.

Sábado, 12 de julho

Candinho gosta de conhecer Samir, e Zulma e Zenaide resgatam o menino. Picolé pede abrigo a Candinho, e afirma que ajudará o rapaz a encontrar seu filho. Samir acompanha, contrariado, Zulma, que sai para aplicar golpes. Ernesto trabalha como promotor de rua. Asdrúbal comenta com Celso que pensa em novas maneiras de procurar o filho de Candinho. Margarida repreende o comportamento de Quincas. Quitéria pede para Celso deixá-la trabalhar com Candinho. Estela reencontra Celso, e os dois marcam um encontro. Samir afirma a Jasmin que a levará com ele quando for encontrado por seu pai. Picolé e Candinho se animam com os novos planos de Asdrúbal para a busca de Samir.

Segunda-feira, 14 de julho

Candinho percebe que a criança encontrada não se trata de seu filho, e comunica a Sabiá. Celso revela a Maria que esteve no dancing a mando de Sandra, e ela desiste da separação. Zé dos Porcos e Maria Divina trocam provocações. Ernesto visita Sandra na prisão, e ela afirma que o filho de Candinho deve morrer. Aurora é internada, e pede a Estela que jamais abandone Anabela. Asdrúbal e Celso convencem Candinho a abrir uma fábrica de biscoitos. Candinho ajuda Zulma, sem saber que a golpista tem seu filho nos braços. Sabiá conta a Candinho que a cigana que estava com seu filho estava em uma embarcação que afundou.

Terça-feira, 15 de julho

Sabiá anuncia a Candinho que não houve sobreviventes no naufrágio do navio. Ernesto pede abrigo a Zulma, mas a prima o expulsa de sua casa. Maria Divina se oferece para trabalhar na casa de Cunegundes. Dita vence a premiação como cantora na rádio. Margarida reconhece Lúcio. Celso descobre a suposta morte do filho de Candinho. Lauro oferece uma vaga no curso de enfermagem para Estela. Cunegundes, Quincas e Quinzinho decidem ir para São Paulo. Maria reconhece o bebê de Candinho nos braços de Zulma. Zulma entrega o bebê para Ernesto, que identifica a criança. Maria vai atrás de Zulma, e acaba sofrendo um acidente.

Quarta-feira, 16 de julho

Zulma observa Maria no chão, inconsciente, e foge. Ernesto diz a Zulma que sabe de quem é o bebê que tem nos braços. Candinho encontra Cunegundes e sua família em São Paulo, e pede que Sabiá os oriente. Candinho e Celso vão atrás de informações sobre o naufrágio do navio em que estava a cigana. Estela acolhe Maria no hospital. Zé dos Porcos e Maria Divina se beijam. Asdrúbal conhece a família de Cunegundes. Celso descobre que Maria foi atropelada e não resistiu. Ernesto explica para Zulma sobre o bebê de Candinho. Dita assina o contrato com a rádio, quando vê Quincas com Francine. Sandra gosta de saber do falecimento de Maria. Celso exige que Zulma lhe devolva o bebê de Candinho.

Quinta-feira, 17 de julho

Zulma convence Celso a deixar o bebê com ela, e Ernesto ouve. Dita decide se separar de Quincas e permanecer na cidade. Zulma expulsa Ernesto de sua casa. Quincas fica encantado com Sônia. Estela recebe uma mensagem de um homem e se desespera. Candinho sente que seu filho está vivo. Margarida acolhe Sônia em sua pensão. Celso resgata os pertences de Maria no hospital, e é acolhido por Estela. Zulma acredita que Samir tenha sido levado de sua casa.

Sexta-feira, 18 de julho

Sábado, 19 de julho

