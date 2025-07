Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 11 a 19/7

Leo exige que Vanderson se afaste de Sofia. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 11 de julho

Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia. Sofia diz a Leo que está com medo de ir para a escola, e pede para ficar com Rosa. Sofia começa a fazer terapia. Nina confronta Danilo sobre Filipa. Abel faz uma proposta para Vanderson. Marlon pede que Adriano não o filme. Nina conversa com Denise sobre Filipa. Filipa recebe as amigas de Nina na mansão, e se preocupa com o sumiço da filha. Dedé vai com Kami visitar Ryan no salão. Danilo ajuda Filipa a procurar por Nina. Stephany, Peter, Dara, Jeff e Ivy avistam Nina

Sábado, 12 de julho

Nina despista Dara e Stephany. Danilo avisa a Filipa que Nina está na batalha de rimas. Aori expulsa Vespa da batalha. Kami fica mexida com a presença de Ryan. Vespa cobra a dívida de Lucas e ameaça Ryan. Lucas ajuda Ryan. Ryan explica sua situação no presídio. Vespa se impressiona com Nina. Filipa resgata Nina com a ajuda de Danilo. Sofia tem um pesadelo com Vanderson. Kami confronta Marlon sobre os vídeos na internet.

Segunda-feira, 14 de julho

Abel acolhe Filipa. Nina provoca Sofia. Marlon se preocupa com a quantidade de visualizações de seus vídeos. Lucas afirma a Jussara que é o namorado de Dara. Kami se irrita com o interesse de todos pelos vídeos de Marlon. Marlon exige que Adriano retire seus vídeos da internet. Nina tenta se aproximar de Filipa, que segue em crise. Danilo sonda Nina sobre o estado de Filipa. Abel chama a atenção de Davi na empresa. Jaques manipula Davi. Marlon faz uma doação para o pastor Enoque. Filipa pede ajuda a Paula. Tem início a audiência com Vanderson e Abel sobre Sofia.

Terça-feira, 15 de julho

O Juiz determina que a paternidade de Vanderson seja reconhecida. Filipa pede desculpas a Sofia por sua crise. Abel acredita que Elias esteja comemorando o resultado da audiência com Ricardo. Samuel demite Ricardo, que ameaça Jaques. Abel anuncia a Sofia e a toda a família que Vanderson poderá visitar a menina. Filipa começa a fazer terapia. Danilo se insinua para Filipa. Abel demite Tânia, que confronta Jaques. Samuel, Ayla e Davi conversam sobre Abel. Davi decide ouvir o lado de Jaques. Danilo passa informações da mansão para Jaques. Rosa pede que Nina lhe faça uma tatuagem. Vespa pede que Ryan esconda sua mercadoria no salão de Fabiana. Rosa tem um episódio de confusão, e Jéssica a observa.

Quarta-feira, 16 de julho

Sofia apoia Rosa, que se entristece com mais um episódio de esquecimento. Nina desconfia de Danilo. Ryan teme que a mercadoria de Vespa seja descoberta por Fabiana. Denise acompanha Jéssica na visita à mansão. Rebeca avisa a Abel que Vanderson visitará Sofia. Vanderson flagra Tânia e Ricardo tramando contra Jaques. Nina chantageia Danilo. Leo tem uma ideia para a comemoração dos 60 anos da Boaz. Jussara cuida de Alan. Sofia confessa a Abel que não sentiu algo bom sobre Vanderson. Jaques pressiona Tânia. Marlon questiona Leo sobre Samuel. Tânia usa Sofia para manipular Leo e atacar Jaques.

Quinta-feira, 17 de julho

Tânia combina com Leo uma forma de Vanderson perder o direito a Sofia. Leo acompanha Jéssica e Sofia à visita com Vanderson. Kami encontra a mercadoria de Vespa no salão de Fabiana e encara Ryan. Sofia gosta quando Vanderson lhe conta fatos sobre Ellen. Leo chama a atenção de Sofia quando a menina pede para colocar uma foto de Vanderson em seu quarto. Davi conversa com Jaques sobre sua mãe. Rosa exige que Danilo leve Leo até a Boaz, para apresentar suas ideias para Abel. Nina manipula Filipa para ir a São Cristóvão com Danilo. Marlon questiona Kami sobre Ryan. Leo inicia a apresentação de sua ideia para comemorar os 60 anos da Boaz.

Sexta-feira, 18 de julho

Abel agradece a contribuição de Leo, mas rejeita sua ideia para a Boaz. Samuel tenta apoiar Leo, e Davi se irrita. Kami conta a Marlon que viu a mercadoria de Vespa no salão, escondida por Ryan. Marlon confronta Ryan. Gisele desconfia da ausência do ciclo de Ayla. Leo decide voltar para a faculdade de Marketing. Leo e Sofia fazem as pazes. Jaques pede que Danilo arme contra Rosa. Danilo propõe aliança a Nina. Gisele encontra um presente de Davi, e fica desconfiada. Com a ajuda de Danilo, Nina manipula Kaiky.

Sábado, 19 de julho

Gisele diz a Ayla que se sentiu traída. Jéssica visita a mansão novamente, e Abel se desespera com a confusão provocada por Nina. Gisele pede um tempo para Ayla, que pede para voltar para a mansão da família. Abel e Filipa discutem por causa de Nina. Deco pressiona Nina. Nina conta para Danilo sobre a carta de Ellen para Sofia. Dedé pede para ver Ryan. Jaques pede que Danilo consiga a carta de Ellen. Sofia visita Vanderson. Nina encontra a carta de Ellen.