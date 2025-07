Grupo criou site falso do Enem 2024 e arrecadou R$ 3 milhões com golpe

Operação da Polícia Federal cumpriu mandados de busca contra um grupo que criou páginas falsas da edição do ano passado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para enganar candidatos. Estima-se que eles arrecadaram cerca de R$ 3 milhões com a fraude.

O que aconteceu

Grupo criava páginas falsas na internet, que simulavam o site do Enem 2024, e as promovia em redes sociais. Segundo a PF, as vítimas eram levadas a fazer pagamentos via Pix para uma conta vinculada a uma empresa privada, que não estava autorizada a receber tais valores.

Dinheiro era recebido na conta de uma fintech, que tem diversas reclamações por cobrança indevida sem entrega de serviços ou produtos. Em comunicado, a PF ressalta que apenas contas vinculadas ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), que realiza o Enem, podem receber os valores de inscrição oficiais.

Forma de atuação é parecida com a de anúncios falsos em redes sociais, que prometem dinheiro. Em anúncios impulsionados no Kwai, golpistas prometiam prêmios em dinheiro, usando páginas clones do "gov.br" e da Receita Federal, condicionados ao envio de um Pix, que ia para instituições financeiras cheias de queixas em páginas especializadas.

Por ser uma página falsa, candidatos além de perderem dinheiro não conseguiram se inscrever no exame, utilizado como forma de ingresso a diversas instituições de ensino no país. O período oficial de inscrições para o Enem 2024 foi de 27 de maio a 14 de junho de 2024.

Além dos mandados de busca de hoje, a PF diz que continuará a investigar os danos causados pelo grupo. Foram cumpridos dois mandados de busca em Praia Grande (SP) e medidas restritivas contra os criminosos. Dentre os investigados, um deles tem 15 anotações criminais relacionadas ao crime de estelionato.

Dicas para não cair em golpe