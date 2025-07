Diretor de 'Round 6' perdeu vários dentes durante produção da série

"Round 6" é um sucesso inegável, mas cobrou um preço caro de seu diretor e criador, o sul-coreano Hwang Dong-hyuk, 54. A história foi concebida por ele em 2009, mas se tornou série da Netflix somente uma década depois.

O estresse de produzir a 1ª temporada, lançada em 2021, custou-lhe oito ou nove dentes. O diretor contou sobre as consequências físicas do esgotamento mental em entrevista à BBC. Uma revisão de 25 estudos realizada com mais de 5.000 pacientes psiquiátricos mostrou que eles tinham 2,8 vezes mais risco de perder os dentes.

Três anos depois, com a gravação da segunda e da terceira parte de "Round 6", Dong-hyuk sofreu novamente. "Infelizmente, perdi mais dois dentes", contou o diretor em entrevista à MovieMaker.

Todo dia no set de 'Round 6' tínhamos, em média, 300 figurantes, além dos principais membros do elenco, cerca de 15 a 20 atores, e mais 200 pessoas na equipe de produção. Então, cada dia parecia que eu estava indo para a guerra. Hwang Dong-hyuk

O sul-coreano disse que acredita não haver uma maneira de evitar o estresse, ainda mais ao tratar de uma produção da dimensão de "Round 6". "Você pode tentar encontrar maneiras de se acalmar, aliviar o estresse, meditar, fazer ioga e tal, mas eu aprendi —ainda mais do que antes— que não há escapatória."

Pelo menos, durante as filmagens da última parte, ele se alimentou melhor. Ele diz que normalmente perde 5,5 kg durante as filmagens: "Quando estou sob muito estresse, não consigo comer. Mas desta vez, me certifiquei de, mesmo sem vontade, pelo menos tomar um suco verde ou comer algo ao acordar. Foi a única vez que não perdi peso durante a produção."

Hwang Dong-hyuk avalia que os momentos mais difíceis durante as gravações da 2ª temporada foram os 15 dias necessários para filmar o segundo jogo, apresentado aos participantes como o Pentatlo de Seis Pernas. É uma corrida de revezamento com cinco brincadeiras infantis coreanas comuns, enquanto os cinco jogadores estão amarrados pelos tornozelos.

Diretor Hwang Dong-hyuk e Lee Jung-jae nos bastidores de 'Round 6' Imagem: No Ju-han/Netflix

O preço do sucesso?

Segundo dados divulgados pela Netflix, a 3ª temporada de "Round 6" acumulou 60,1 milhões de visualizações nos três dias após a estreia, batendo um recorde da plataforma. As 60,1 milhões de visualizações equivalem a 368.400 horas assistidas. Até hoje, a 1ª temporada de "Round 6" é a mais vista do streaming.

Antes do lançamento de "Round 6", Dong-hyuk chegou a falir, precisando até mesmo vender seu computador pessoal para comprar comida. No entanto, ao final de 2021, acumulava uma fortuna estimada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) —um valor bastante alto para alguém que esteve à beira da pobreza.

Ao ser questionado sobre o porquê de ter voltado à produção, ele foi categórico: dinheiro. "Ainda que a primeira temporada tenha sido um sucesso global, eu não ganhei muito dinheiro. Fazer a segunda temporada vai me compensar pelo sucesso da primeira", disse ao Radio Times.

Lee Jung-jae em 'Round 6' Imagem: Netflix/Divulgação

O que explica o fenômeno?

Para Suzana Veiga, doutora em história, a 1ª temporada foi um sucesso na Coreia do Sul e fora dela ao apresentar uma crítica sistêmica com reflexões incisivas sobre problemas estruturais da sociedade. "O sucesso internacional da série repercutiu também no país: trabalhadores saíram às ruas vestidos com os figurinos da produção, transformando a obra em um símbolo de resistência", conta a Splash.

O diretor Hwang Dong-hyuk já havia causado comoção nacional com o filme "Silenciados" (2011), baseado em casos reais de abusos contra crianças com deficiência em Gwangju. "O filme gerou protestos massivos e a criação da Dogani Bill, lei que endureceu punições para crimes contra pessoas com deficiência", destaca Veiga.

'Round 6' se tornou um dos maiores sucessos entre as séries originais da Netflix me todo o mundo Imagem: Noh Juhan/Netflix

No entanto, para a historiadora, a mesma qualidade não seguiu com a 2ª temporada. "Embora tenha ganhado em estrelas e audiência, perdeu em densidade crítica e na atenção aos problemas sociais que fizeram da primeira temporada e de obras como 'Parasita', de Bong Joon Ho, marcos do cinema e da televisão. Como pesquisadora da cultura e da história da Coreia, confesso que fiquei desapontada."

Segundo Veiga, a estrutura tradicional dos K-dramas —séries fechadas, com 8 a 20 episódios— está sendo adaptada para atender ao mercado ocidental, exatamente o que aconteceu com "Round 6", que havia sido programada para apenas uma temporada. "A adição de novas temporadas e a ampliação dos arcos narrativos refletem uma tendência de adaptação às plataformas de streaming, que priorizam o público internacional", explica.