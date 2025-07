Novos personagens chegam após passagem de tempo em 'Êta Mundo Melhor'

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, uma passagem de tempo mexe com os rumos de "Êta Mundo Melhor" (Globo).

O que vai acontecer

A partir de amanhã, o público vai acompanhar uma breve passagem de tempo em "Êta Mundo Melhor". O capítulo também marca o primeiro encontro entre Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia).

Pai e filho se esbarram na rua e a conexão é imediata. No entanto, a criança nem sonha que está frente a frente com a figura que procura há tanto tempo. Mas logo Zulma (Heloisa Périssé) aparece e corta o clima de intimidade entre eles.

A passagem de tempo também apresentará ao público as novas crianças do orfanato da vilã. Após ser sequestrado e recebido por Zulma na Casa dos Anjos, Samir é criado por ela e por Zenaide (Evelyn Castro) na companhia de outras crianças: Aladin (Vicente Alvite), Cacau (Kael Sturne), Denguinho (Maya Dias), Felícia (Marina Cypriano), Lili (Valentina Reis), Maroca (Maitê Page), Pepeu (Miguel Leonardo), Rosinha (Valentina Militão), Simbá (Arthur Yera) e Jasmin (Dandara Arcebispo).

Além das crianças do orfanato, a trama também apresenta novos atores: Isaac Amendoim, interpreta Picolé, o amigo de Candinho que chega para morar com ele; Joaquim, filho de Quincas (Miguel Rômulo) e Dita (Jeniffer Nascimento), agora crescido, será interpretado por Tom Zé; e Isabelly Carvalho, será Anabella, irmã de Estela (Larissa Manoela), que motiva a enfermeira a querer sempre trabalhar para não deixar faltar nada à menina.

A chegada de Samir

A nova fase de "Êta Mundo Melhor" marca a chegada de um novo personagem que promete emocionar o público: Júnior, também chamado de Samir, interpretado por Davi Malizia. "Ele é uma criança boa, otimista, feliz, ingênua e que vê sempre o lado bom das coisas", define o jovem ator sobre seu personagem.

Apesar da pouca idade, o ator já carrega experiência no cinema, tendo interpretado Ney Matogrosso em sua infância no longa-metragem "Homem com H", e participado do filme "Cartas para Deus", que ainda será lançado. "É um momento abençoado, maravilhoso, mágico e muito especial."

Na trama, Samir convive com outras crianças em um orfanato. Segundo o ator, sua relação com os pequenos será marcada por amizade e diversão. Já com Zulma e Zenaide, as responsáveis pelo local, a dinâmica começa com respeito e desconfiança.

Para dar vida ao papel, Davi conta com a ajuda da preparadora Symone e se dedica a observar o personagem de Sergio Guizé. "Procuro estudar os meus textos e observar bem o Candinho, o modo de andar, falar, para que eu tenha alguns traços do meu 'pai'."

Sobre a parceria com Guizé, ele não esconde a admiração. "Além de talentoso, é muito querido, amigo e um paizão mesmo. Nas gravações ele é carinhoso, cuidadoso, preocupado e brincalhão." O laço entre os personagens também promete encantar: "Eles vão criando uma intimidade muito grande, um laço de amizade forte."

A novela "Êta Mundo Malhor", escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.