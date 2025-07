Luiza Ambiel recorda tentativa de 'afogar' Jô Soares: 'Peguei leve'

Luiza Ambiel, 53, recordou a ocasião em que repetiu com Jô Soares (1938-2022) sua performance da Banheira do Gugu, ao ser entrevista por ele em seu programa Jô Soares Onze e Meia (SBT).

O que aconteceu

Segundo a modelo, o próprio apresentador pediu para ser 'afogado' por ela. "O Jô falou para mim: 'É isso que você faz na banheira?' Eu falei: 'Não, Jô, eu afogo as pessoas'. Aí ele disse: 'Por que você não está me afogando?'. Eu: 'Porque você é o Jô Soares'. Ele: 'Eu quero que você me afogue'", recordou ela, em entrevista ao programa Conversa com Bial (Globo/GNT).

A produção do programa, entretanto, apavorou-se ao temer que Luiza afogasse Jô de verdade. "Tem uma cena em que eu vou, pego no pé dele, puxo e o afogo. Só deu para ver o cabelinho branquinho dele, eu pulei em cima. A produção veio em volta: 'Ela vai matá-lo!' [Mas] ele deu sinal para deixar. Estava pegando leve porque era o Jô."

Na mesma ocasião, ela foi aconselhada pelo humorista a não se envergonhar de sua essência. "Eu tinha chegado [recentemente] do interior e tinha o sotaque muito forte. Tinha vergonha, quase não falava, porque o povo tirava sarro. Ele disse: 'Você está começando, [mas] nunca perca esse seu jeito, porque você vai longe'. E era o jeito que eu tinha vergonha! Depois [disso], eu nem ligava para o sotaque. Se o Jô falou bem..."