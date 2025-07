Luciana Gimenez admite dificuldade para achar namorado: Hétero está difícil

Luciana Gimenez, 55, admitiu que está tendo dificuldades para encontrar um novo namorado.

O que aconteceu

A apresentadora desabafou que está cada vez mais difícil achar homens heterossexuais interessantes no 'mercado'. "Tem muitos gays. Essa questão de hetero está meio difícil. Diminuiu muito (opções). Não tenho nada contra gays, mas eles não querem sair comigo", brincou ela, em entrevista a João Silva, 21, no programa Pizza do João (YouTube).

Luciana relatou ter recentemente se interessado por um rapaz para, pouco depois, descobrir que ele é gay e tem namorado. "Estava esquiando em janeiro. Dois homens lindos e enormes... Eu toda [interessada] e o cara [diz]: 'Esse aqui é o meu namorado'. E eu pensando: 'Agora vai!' [risos]."

Ela confessou estar mais exigente desde o fim do namoro com o economista Renato Breia, 39, em abril de 2023. "Estou querendo namorar mesmo. Mas sou uma pessoa criteriosa. Acho que quero uma coisa que acrescente depois da última experiência. Subi o patamar... Meu último namoro foi legal. Neste momento quero uma pessoa engajada, que queira estar comigo. Meu tempo é precioso. Quero uma pessoa com vontade e não é uma coisa simples. As pessoas imaginam uma Luciana que talvez eu não seja."