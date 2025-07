Kelly Key reflete sobre ser única mulher a presidir time em Angola

Kelly Key, 32, compartilhou em seu perfil no Instagram sobre a experiência de ser a única mulher presidente de um time de futebol na Angola.

O que aconteceu

A famosa é cofundadora do projeto Kiala FC junto de seu marido, Mico Freitas. Eles começaram a iniciativa social em 2024, motivados com o objetivo de impactar a vida de crianças e adolescentes com o futebol.

Em seu perfil no Instagram, ela falou sobre a experiência. "Ser a única mulher na presidência de um clube de futebol em Angola e, talvez, em toda a África, não é sobre vaidade. É sobre visão! É sobre ocupar um lugar onde disseram que não era para mim."

Kelly ainda falou que, muitas vezes, acaba sendo ignorada. "Muitas vezes nem disseram nada, porque preferiram dirigir a palavra a um homem. Mas eu sigo. Firme. Presente. E no centro do campo. Porque a liderança não se impõe. Se constrói. Com constância, coragem e amor pelo que se faz".

Para Kelly, sua posição no clube também pode servir de inspiração para outras mulheres. Ainda, ela acredita que isso sirva de exemplo para os meninos que crescem aprendendo a respeitar outras mulheres que ocupam espaços de liderança.