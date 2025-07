Esposa de Maria Bethânia abre as portas de casa na serra fluminense; veja

Gilda Midani, 65, esposa de Maria Bethânia, 79, abriu as portas de sua casa na região serrana do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A designer mostrou detalhes da sua decoração, inspirada no estilo wabi-sabi — um ideal que vê beleza na imperfeição. "Imaginei uma casa com referências muito fortes. Queria muito as madeiras antigas, queria esquadrias de ferro, alvenaria. Não gosto de coisa nova", disse ao canal "De Casa em Casa", no YouTube.

A artista, que também é mãe de João Vicente de Castro, se divide entre a residência na serra e a cidade do Rio. "Não é uma casa de veraneio, eu moro aqui. Não era para ser a casa definitiva. Comecei pensando que ia ser um ateliê", afirmou.

A esposa de Maria Bethânia, Gilda Midani, construiu uma casa com muitos detalhes em madeira Imagem: Reprodução/YouTube

Conhecida como "Cabana GM", a casa tem dois andares e está cercada de muito verde. O imóvel foi construído com muitos detalhes em madeira e conta com recursos como uma cozinha com ilha, uma lareira na sala, além de janelas amplas que dão vista para a serra.

Esse lugar é como se fosse a minha origem. Foi onde eu fui feliz primeiro na vida. Gilda Midani

A esposa de Bethânia também incluiu um ateliê no projeto da casa. O espaço de trabalho foi construído ao lado da residência principal, com uma decoração toda branca.

Gilda Midani abriu as portas de sua casa para contar a história do local Imagem: Reprodução/YouTube