Fernanda Torres revela a Ana Maria Braga seu maior desejo após concorrer ao Oscar

Ana Maria Braga usou seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar os bastidores do encontro com Fernanda Torres no Prêmio Faz Diferença, que aconteceu na noite da última terça-feira, 8, no Rio de Janeiro. As duas foram homenageadas na cerimônia e, após receberem os troféus, protagonizaram um bate-papo descontraído que rendeu boas risadas.

Concorrente ao Oscar 2025 pelo longa Ainda Estou Aqui, que se tornou o primeiro filme brasileiro a vencer na categoria de Melhor Filme Internacional, Fernanda comentou o impacto da intensa campanha de divulgação da produção e surpreendeu ao revelar seu maior desejo agora que a maratona chegou ao fim.

"Depois desse turbilhão na sua vida, dois anos de trabalho e um ano sério para chegar ao prêmio, você olha pra frente e temos o quê?", perguntou Ana Maria. Sem hesitar, Fernanda respondeu de forma bem-humorada: "Ah, vou dormir, né? A pessoa tem que dormir. Eu só penso nisso. Quero dormir e parar de maquiar".

A resposta arrancou risos da apresentadora, que se mostrou surpresa com a resposta da atriz. Durante a conversa, Fernanda também compartilhou a emoção de voltar ao Rio de Janeiro e receber um reconhecimento em sua cidade natal, após o sucesso internacional de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

"Dei uma longa volta e tenho uma sensação de encerramento desse trabalho e de um ciclo com esse prêmio. Por ser no Rio, que é onde o filme foi feito, ao lado do Walter, tive a sensação de voltar pra casa", afirmou.