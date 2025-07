Ex de Gordão da XJ reage a flerte com influenciadora: 'Como me apaixonei?'

Nicolle Caroline, ex-namorada de Gordão da XJ, não ficou calada após ver o influenciador flertando nas redes sociais.

O que aconteceu

O influenciador apareceu em um vídeo ao lado de Camila Bolzani. "Se vier na reta, é poucas ideias.", disse ele se referindo a Camila. A gravação repercutiu nas redes após ser compartilhada por páginas de fofoca e chegou até Nicolle, que não deixou passar batido. Ela fez um desabafo nos comentários, mas acabou apagando pouco depois.

Que nojo! Como me apaixonei e estive três anos com essa pessoa? Enfim, a máscara vai caindo.

Nicolle

O casal terminou o relacionamento no início de junho. Apesar disso, Gordão da XJ fez uma homenagem à ex no Dia dos Namorados. Em seu perfil, ele publicou fotos antigas dos dois e se declarou, mesmo afirmando que seguem separados.