Ex-Malhação vira galã em novela para celular: 'Feijão com arroz bem feito'

Victor Sparapane, 33, muito lembrado como o Fera de "Malhação: Intensa como a Vida", de 2012, agora protagoniza "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário", primeira novela brasileira de formato vertical que ultrapassou 250 milhões de visualizações em menos de um mês.

O sucesso de 'A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário'

Victor Sparapane vive um novo momento em sua carreira. Ele é o protagonista de "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário", primeira novela brasileira da plataforma ReelShort, líder global em conteúdo vertical.

Na trama, Sparapane interpreta Sebastião Torres, um bilionário enigmático que esconde um passado cheio de reviravoltas. O papel marca não só uma nova fase para o ator, como também uma mudança no formato de consumo de novelas no Brasil.

Estava encerrando as gravações de 'Reis', meu primeiro grande protagonista na Record, e recebi uma mensagem sobre um projeto novo, formato vertical, algo totalmente diferente. Eu já estava no meu limite, mas lembrei do conceito de 'extra mile' que vejo muito em esportes, que quando estamos perto de conquistar algo grande, é justamente quando bate o cansaço e a vontade de desistir. Foi aí que percebi que precisava aceitar esse desafio. Victor Sparapane em entrevista a Splash

Apesar do cansaço e da agenda apertada, o ator destaca que o improviso foi essencial para dar autenticidade ao projeto. "A preparação foi bem corrida, quase inexistente no sentido tradicional, porque estávamos em meio às gravações de 'Reis' e ainda tinha o Carnaval no meio, o que dificultava qualquer agenda. Mas o que eu acho interessante é que, no Brasil, temos essa arte do improviso, a capacidade de se adaptar a circunstâncias adversas. Então, a nossa preparação veio da vida, da experiência que cada um já possuía. No fim, isso trouxe uma energia muito autêntica para o projeto."

Victor Sparapane Imagem: Mo Almeida/Divulgação

Gravada especialmente para o formato vertical, voltado ao consumo em celulares, a trama foi pensada para atrair um público cada vez mais conectado e ágil. Sparapane afirma que, apesar do estilo inovador, a essência da atuação permaneceu, que é a conexão genuína com o público e com a equipe. "O formato pode mudar, mas a verdade da atuação continua sendo o coração da história."

O sucesso meteórico, segundo ele, foi fruto de uma soma de fatores. "O poder de divulgação da ReelShort é enorme, mas o pioneirismo também pesou. Quando você se joga em algo novo, pode dar muito certo e deu."

Da Globo ao streaming vertical

Além de "Malhação", Victor já participou da novela "Alto Astral" (Globo), da série "Cidade Invisível" (Netflix) e de algumas novelas bíblicas na Record. Ainda assim, ele diz que "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário" tem um sabor especial, segundo ele, por causa da maturidade que tem hoje. "Sempre tive muita fé no meu trabalho, na parceria com a Jessika [Alves], e na conexão que construímos. Acho que isso fez toda a diferença. No fim das contas, acho que o sucesso vem dessa mistura de inovação, ousadia e confiança no trabalho em equipe. Os números são consequência disso tudo."

Para o ator, o modelo de novela vertical veio para ficar, mas também acredita na convivência entre o novo e o tradicional. "O público quer algo direto, simples e bem contado. Essa foi a nossa receita: um 'feijão com arroz' bem feito. A TV precisa aprender com o digital, e vice-versa. Um bom enredo continua sendo a chave, seja em formato vertical ou horizontal."

Sobre sua passagem por "Malhação", o ator guarda com carinho o impacto daquele início. "Foi a primeira vez que eu vivi o sonho e a realidade ao mesmo tempo. Aprendi muito, principalmente sobre exposição e trabalho em equipe."

E será que Malhação faz falta na televisão brasileira? Para Victor, sim. "Ela era um espaço importante para jovens atores e para o público adolescente. Mas se voltar, precisa resgatar sua essência, não apenas o nome."