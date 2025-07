Ex-astro do k-pop é condenado a 3 anos de prisão por acusação de estupro

O cantor Moon Taeil, de 31 anos, ex-integrante do grupo de k-pop NCT, foi sentenciado a tres anos de prisão após ter sido acusado de estupro.

O que aconteceu

Segundo informações do The New York Times, o julgamento aconteceu nesta quinta-feira (10). Taeil foi sentenciado a três anos e seis meses de prisão, junto com dois outros homens não identificados.

O caso aconteceu em 2024. Taeil e os dois homens foram acusados de estuprar uma mulher chinesa, que estava visitando a Coreia do Sul. Eles teriam conhecido ela em um bar em Itaewon, um bairro em Seul. Depois de beberem, eles levaram a mulher para casa, onde o crime de abuso sexual aconteceu.

O juiz do caso, Lee Hyun-kyung, alegou que a mulher estava "severamente intoxicada e impossibilitada de resistir". Ele ainda afirmou que a natureza do crime cometido pelo trio foi "particularmente grave". "Como uma turista sendo abusada em um ambiente desconhecido, a vítima teve um sofrimento psicológico significativo".

O NCT e a SM Entertainment, empresa responsável pela carreira do cantor, anunciaram sua saída em 20 de agosto de 2024. O grupo não deu mais detalhes sobre a acusação na época. A agência, no entanto, reforçou que reconhecia a gravidade das acusações, e decidiu não seguir com Taeil.

Violência contra a mulher

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, oferece orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato pode ser feito ainda pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008. Também é possível denunciar pelo Disque 100