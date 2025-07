Êta Mundo Melhor! hoje (10): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (10) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Zulma convence Celso a deixar o bebê com ela, e Ernesto ouve. Dita decide se separar de Quincas e permanecer na cidade. Zulma expulsa Ernesto de sua casa. Quincas fica encantado com Sônia. Estela recebe uma mensagem de um homem e se desespera. Candinho sente que seu filho está vivo. Margarida acolhe Sônia em sua pensão. Celso resgata os pertences de Maria no hospital, e é acolhido por Estela. Zulma acredita que Samir tenha sido levado de sua casa.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.