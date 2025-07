Reprovada na abertura do Fantástico, anos depois ela apresentou o programa

Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos do jornalismo brasileiro, Fátima Bernardes, teve uma trajetória pouco conhecida pelo público: a dança. E como dançarina, ela foi rejeitada para a icônica abertura do Fantástico.

O que aconteceu

Formada em balé clássico, Fátima Bernardes se dedicou à arte por 17 anos, até decidir trilhar o caminho do jornalismo. O que poucos sabem é que, ainda jovem, ela chegou a fazer um teste para dançar na abertura do Fantástico, mas não conseguiu a aprovação.

Eu fui reprovada para dançar na abertura do Fantástico. Eu não passei no teste Fátima Bernardes, no programa Encontro

Ela revelou que ainda era muito nova na época e não tinha o perfil físico das bailarinas que apareciam na atração dominical. Mesmo assim, o destino tratou de colocá-la de volta ao programa - não como dançarina, mas como apresentadora.

Fátima Bernardes não esconde sua paixão pela dança, que consolidou sua primeira carreira Imagem: Acervo pessoal

Curiosamente, antes de se tornar âncora, nos anos 1980, Fátima apareceu no Fantástico. Quando ainda era anônima, ela surgiu dançando no videoclipe de Pro Dia Nascer Feliz, sucesso do Barão Vermelho.

Entre 1992 e 1996, ela retornaria ao programa como apresentadora, consolidando sua carreira jornalística. A partir dali, sua trajetória na TV ganhou força. Passou pelo RJTV, Jornal da Globo, Jornal Hoje e se consagrou como âncorado Jornal Nacional, ao lado de William Bonner.

Fátima Bernardes na apresentação do 'Fantástico' Imagem: Acervo/Globo

Em 2012, assumiu seu primeiro programa solo, o "Encontro com Fátima Bernardes", e depois, comandou o "The Voice Brasil" e sua versão Kids. Seu contrato fixo com a Globo foi encerrado em 2024, mas ela segue na ativa. Hoje, se dedica ao próprio canal no YouTube.