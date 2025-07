Danilo Gentili defende Justus em caso de foto que gerou polêmica, mas não perde a piada

Danilo Gentili defendeu Roberto Justus após a família do empresário ser alvo de críticas por uma foto em que a filha dele Vicky, de 5 anos, aparece com uma bolsa de R$ 14 mil.

Em uma esquete do seu programa The Noite, no SBT, o humorista detalhou o caso, que envolveu comentários ofensivos à criança, e criticou o que chamou de "lacração" e "politicamente correto". "Eu sempre disse que nunca foi sobre o que não se pode dizer e sim quem não pode dizer", pontuou Gentili.

O apresentador do The Noite fez críticas diretas ao professor universitário que comentou "só guilhotina" em uma postagem no X que destacava a foto da família de Justus. O comentário gerou a revolta dos pais de Vicky, que se posicionaram após as ofensas. Posteriormente, o professor pediu desculpas, e justificou que o comentário era uma metáfora.

"Agora, sobre o professor intelectual que falou sobre guilhotina, parece que ele já voltou atrás, porque olha o que ele escreveu aí: ‘Olha, foi uma simples metáfora’. Que machão. Não é curioso que o cara que fala em guilhotina, primeira coisa que faz é livrar o próprio pescoço? Esse é o machão da revolução", criticou Gentili.

Ao final do discurso, antes de defender nominalmente Roberto Justus, Gentili ainda lembrou que já teve problemas com o empresário por causa de piadas.

O caso ocorreu em 2012, quando Justus perdeu a paciência com Gentili durante um programa ao vivo na Record após ele fazer uma piada que ofendia judeus. "E quanto a você, Justus, a gente já teve probleminhas. Você já me condenou por causa de piada, mas eu tô contigo nessa", declarou Gentili.

"Eu só não me ofereço para pagar seus advogados para meter um processo nesse cara, porque eu sei que você pode pagar sozinho, tá bom? Você tem dinheiro. Se ficar muito salgado, você vende a bolsa da sua filha que o dinheiro vai dar", finalizou o humorista, sem perder a piada.