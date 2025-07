Carolina Dieckmmann posa de biquíni em álbum de viagem familiar

Carolina Dieckmmann, 46, curtiu uma viagem em família para Búzios, em comemoração aos 50 anos de seu marido, Tiago Worcman.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um álbum com registros do passeio - que incluem fotos suas de biquíni. Ela legendou o post no Instagram com um poema: "Dois dias. Pedaços de algumas famílias formando uma. Um aniversariante no meio — meio século, coisa imensa. Sol, nuvens, sudoeste, baleias imaginárias. Barco e terra firme, pessoas e amor... Búzios, julho de 2025."

Nos comentários da publicação, choveram elogios à aparência de Carolina. "Impressionada com a juventude dessa mulher. Parece uma adolescente! Benza, Deus!", derreteu-se uma fã. "Corpo perfeito", elogiou outra. "Inteligente, profissional excelente e muito bonita!", enalteceu uma terceira.

Carolina Dieckmmann é um dos destaques do horário nobre da Globo atualmente, em "Vale Tudo". Sua personagem, a contadora Leila, recentemente se tornou cúmplice do marido, o vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero), em um esquema de lavagem de dinheiro.