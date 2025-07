Audiência entre Neymar e Luana Piovani será nesta quinta; entenda briga entre atriz e jogador

O embate judicial entre Neymar Jr. e Luana Piovani ganha um novo capítulo nesta quinta-feira, 10, quando ambos participam de uma audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo. O jogador de futebol processou a atriz por injúria e difamação, após críticas feitas por ela nas redes sociais no contexto da chamada PEC da privatização das praias, que gerou ampla discussão pública no início do ano.

O que está em jogo na audiência?

A audiência está marcada para ocorrer de forma virtual e sob sigilo, contrariando, segundo a defesa de Luana Piovani, o que seria o procedimento padrão. O advogado da atriz, Augusto de Arruda Botelho, afirmou que a audiência deveria ser pública e presencial, e questionou a manutenção do encontro, já que ainda há recursos pendentes sobre o caso.

Apesar das restrições, a audiência segue marcada, e Luana Piovani confirmou sua participação. A atriz compartilhou em suas redes sociais mensagens de apoio ao longo da semana, reforçando sua posição sobre a disputa jurídica.

Como começou a briga?

A origem da disputa começou com as postagens de Luana Piovani criticando Neymar por supostamente apoiar ou estar ligado a um empreendimento imobiliário em uma área litorânea entre Pernambuco e Alagoas, região que, segundo ambientalistas, estaria ameaçada por um projeto que poderia restringir o acesso às praias.

O debate se inseriu na discussão em torno da PEC nº 3/2022, apelidada de PEC das praias, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Além das críticas ambientais, Piovani atacou diretamente a figura de Neymar, chamando-o de "péssimo cidadão e pai", além de mencionar supostas traições conjugais do jogador. Neymar reagiu com ofensas à atriz, dando início ao processo formal.

Pedido de indenização e tentativa de acordo

Neymar acionou judicialmente Luana Piovani no fim de 2023 e, segundo informações reveladas pelo UOL, pede uma indenização de R$ 50 mil por danos à honra. Antes da audiência, a equipe jurídica do atleta teria proposto um acordo, incluindo a publicação de um texto de retratação nos perfis da atriz nas redes sociais.

No conteúdo proposto, Luana teria que reconhecer publicamente que não possui conhecimento sobre a vida pessoal de Neymar nem sobre os projetos ligados à PEC 3/2022. A atriz, no entanto, recusou a proposta, o que manteve o processo em andamento.