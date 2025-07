Após casar com Afonso, Maria de Fátima forma trisal em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Bella Campos) se casou com Afonso (Humberto Carrão) no capítulo de hoje de "Vale Tudo" (Globo). Mas o que acontece com a vilã depois disso?

O que vai acontecer

Se o remake seguir os passos da novela original, exibida em 1988, Maria de Fátima deve acabar a trama milionária. No entanto, esse final não será ao lado de Afonso.

A filha de Raquel (Taís Araújo) é desmascarada pelo marido, que descobre que ela sempre foi amante de César (Cauã Reymond). Em determinado momento da trama, Fátima engravida do modelo, mas mente dizendo que o filho é de Afonso. A farsa é revelada por Celina (Malu Galli), que sabe que o sobrinho é infértil.

Após se separar do irmão de Heleninha (Paolla Oliveira), Fátima enfrenta dificuldades financeiras. Desesperada, chega a vender o próprio filho para conseguir dinheiro. No entanto, Raquel consegue recuperar o bebê e impede que ele seja entregue a um casal de estrangeiros.

No desfecho da trama, Maria de Fátima se casa com um príncipe europeu. A cerimônia é grandiosa, com cobertura da imprensa internacional.

Contudo, o casamento não passa de uma farsa arquitetada por César. O vilão descobre que o príncipe é gay e precisa de uma esposa para manter as aparências.

Mesmo casada com o ricaço, Maria de Fátima mantém seu relacionamento com César. Em uma das cenas finais, uma troca de olhares sugere que o vilão se tornou amante do casal.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.