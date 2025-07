Alok recebeu cantada de Odete Roitman nos bastidores de 'Vale Tudo'

Alok vai participar do capítulo desta quinta-feira (10) no capítulo de "Vale Tudo", dando vida a atração musical do casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman. Ele falou sobre como foi os bastidores da gravação.

O que aconteceu

O DJ interpreta ele mesmo no capítulo. No entanto, ele precisou escapar de um flerte da vilã Odete Roitman, vivida por Débora Bloch.

Em entrevista à "QG", ele falou sobre como foi os bastidores. "Gravei 3 cenas: uma que sou apresentado à noiva, outra com a Odete e a última tocando na festa. Foram quase duas horas para fazer todas essas passagens. Falei rapidamente com o elenco e direção, e os parabenizei pela produção".

De acordo com o DJ, tudo foi bem rápido e divertido. "Nunca precisei interpretar algum personagem, sempre fui eu mesmo fazendo uma participação especial na trama".