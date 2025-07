'Wandinha': novo ano explicará lágrimas pretas e terá Enid em grande perigo

"Wandinha" ganhou o trailer da 1ª parte da 2ª temporada e, no vídeo, Wednesday Addams (Jenna Ortega) volta à Academia Nevermore e enfrenta uma nova ameaça: durante uma de suas visões psíquicas, ela descobre que sua melhor amiga e colega de quarto, Enid Sinclair (Emma Myers), morrerá — e que ela é, de alguma forma, responsável.

Enid morre, e a culpa é toda minha. Wandinha

Em entrevista ao Tudum, da Netflix, o cocriador da série, Miles Millar,falou sobre o novo ano. "Wandinha definitivamente terá que lidar com muitos relacionamentos na 2ª temporada, principalmente com sua mãe e com Enid. Ela descobre que essas relações são traiçoeiras e nada fáceis. Queríamos criar novos obstáculos para ela. Wandinha acha que tem tudo sob controle, mas percebe que a interação humana não é tão simples quanto imaginava."

Já a atriz Emma Myers, que vive Enid, fala que sua personagem e Wandinha se entenderão em um "nível mais profundo". "É divertido explorar essa amizade com a Jenna."

Com o destino de Enid em jogo, Wandinha corre contra o tempo para resolver mais um mistério. "Segredos são a base da família Addams", ela diz no trailer. "Quanto mais cedo eu conseguir respostas, mais cedo posso salvar Enid — ou morrer tentando."

O trailer sugere que sua mãe, Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones), pode ter algumas pistas. "Eu sei o que essas lágrimas significam", diz Morticia à filha, após Wandinha derramar lágrimas pretas durante uma visão.

Chama a atenção que a trilha sonora do vídeo é inspirada no musical "O Fantasma da Ópera".

A 1ª parte da 2ª temporada "Wandinha" chega à Netflix no dia 6 de agosto deste ano. Já a 2ª parte, chega em 3 de setembro.

Assista ao trailer abaixo.