'Vovó fitness' diz que foi vítima de golpe 'Boa noite, Cinderela'

Andréa Sunshine, 54, conhecida como Vovó Fitness, relatou ter sido vítima do golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela" durante uma viagem recente à Suécia.

O que aconteceu

Influenciadora, que atualmente mora na Noruega, compartilhou experiência para alertar outras mulheres. "Isso pode acontecer com qualquer mulher, em qualquer idade. Às vezes, o perigo está ao nosso lado, dentro de relações que parecem seguras."

Andréa estava viajando com um amigo norueguês. "Essa não foi a primeira vez que viajamos juntos. Tivemos um dia lindo, caminhamos por paisagens maravilhosas, tiramos fotos... nada indicava que algo ruim poderia acontecer".

Acordei sem calcinha, minha calça do pijama estava do avesso. Senti uma lubrificação anormal. Para uma mulher na menopausa, que sofre com ressecamento, aquilo acendeu um alerta. Eu não costumo dormir profundamente assim. Algo estava fora do normal. Andréa Sunshine

Ela diz que entrou em contato com a polícia local, registrou a ocorrência e foi levada a um hospital. "Não houve violência física, mas o impacto psicológico é devastador. Me senti humilhada. Ainda estou tentando juntar os pedaços".

Violência contra a mulher