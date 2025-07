Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 10 a 19/7

Doutora Ana fica preocupada com Heleninha. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quinta-feira, 10 de julho

Celina disfarça para Odete não desconfiar da ligação de Raquel. Dra. Ana se preocupa com o tratamento de Heleninha. Raquel aceita as justificativas de Celina e decide formar uma sociedade para a compra da Paladar. Bartolomeu fica desconfiado ao ver documentos da contabilidade da TCA nas mãos de Leila. Celina deixa Odete estarrecida ao revelar o motivo para ter feito o saque em sua conta. Raquel e Poliana visitam os espaços da Paladar. Maria de Fátima chega ao altar ao lado de Afonso.

Sexta-feira, 11 de julho

Maria de Fátima e Afonso se casam. Raquel e Poliana se desesperam ao perceber que o desumidificador da Paladar está em chamas. Solange confronta Maria de Fátima, sem perceber que sua conversa está sendo gravada. Afonso manda o segurança retirar Solange da festa. Odete destrata Fernanda. Poliana avisa a Raquel que eles perderam tudo que estava na Paladar. Maria de Fátima e Afonso viajam para Paris, e Odete embarca para a Europa com Walter. Na passagem de tempo, Raquel já está desmontando o restaurante para assumir a Paladar. Celina avisa a Odete que Heleninha está de volta ao Brasil. Heleninha conta a Celina que está casada com Ivan.

Sábado, 12 de julho

Marco Aurélio lembra a Leila que a clínica de estética do casal é de fachada. Vasco compartilha com Consuêlo seu desejo de arrendar o bar que foi de Poliana. Renato comenta com Solange que corre o risco de fechar a Tomorrow, e demite Bartolomeu e Marieta. Raquel renova seu visual. Tiago e Fernanda dormem juntos. Solange cria um projeto de revista de bordo para Renato vender para a TCA e salvar a Tomorrow. Renato se surpreende com a chantagem de Marco Aurélio. Raquel fecha contratos para a Paladar. Celina fica nervosa quando Heleninha pergunta sobre as pastas da Paladar que a tia tem nas mãos.

Segunda-feira, 14 de julho

Heleninha e Eugênio percebem que Celina está mentindo. Renato se sente mal por ter que ceder às exigências de Marco Aurélio para fechar o contrato com a TCA e salvar a Tomorrow da falência. Raquel comenta com Poliana que eles precisam de um assessor de imprensa para cuidar da imagem da Paladar. Raquel fica sabendo por Ivan que Bartolomeu saiu da TCA. Afonso e Maria de Fátima chegam de viagem.

Terça-feira, 15 de julho

Afonso pensa em voltar a morar no Brasil, e Odete fica furiosa. Raquel contrata Bartolomeu como assessor de imprensa da Paladar. Maria de Fátima se faz de vítima para Afonso. Consuêlo reclama do casamento para Aldeíde. Bartolomeu prepara Raquel para dar uma entrevista. Marco Aurélio e Leila discordam sobre a função da clínica de estética. Poliana avisa a Raquel sobre a morte de Laudelino. Maria de Fátima fica furiosa ao saber que César está voltando para o Brasil. Heleninha questiona Ivan ao ficar sabendo que Bartolomeu está trabalhando na empresa de Raquel.

Quarta-feira, 16 de julho

Ivan e Heleninha discutem. César volta ao Brasil. Heleninha procura Raquel para tirar satisfações sobre a contratação de Bartolomeu. Cecília coloca Sarita para participar de uma soltura de passarinhos. Ivan e Celina ficam preocupados com o sumiço de Heleninha. César manda um vídeo para Maria de Fátima, registrando Heleninha embriagada em uma pista de dança. Ivan e Afonso resgatam Heleninha. Tiago se desentende com Marco Aurélio. Heleninha flagra uma discussão entre Ivan e Celina.

Quinta-feira, 17 de julho

Heleninha defende Ivan de Celina. Aldeíde chega ao Brasil. Heleninha confessa a Ana que tem medo de perder Ivan para Raquel. Celina se sente culpada diante de Heleninha, por conta de sua sociedade com Raquel. Maria de Fátima tenta fazer as pazes com Raquel. Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar em sua casa, a fim de comemorar o sucesso da Paladar. Ivan se surpreende ao ver Raquel na casa de seu pai. Heleninha vê a localização de Ivan em seu celular e resolve ir atrás dele.

Sexta-feira, 18 de julho

Heleninha causa constrangimento em todos ao chegar à casa de Bartolomeu. Aldeíde sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Celina revela a Afonso seu receio de que Ivan possa querer se separar de Heleninha. Fátima decide procurar Renato para ajudá-la a se tornar uma influencer profissional. Aldeíde visita Consuêlo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio. Aldeíde e André sentem atração um pelo outro. Ivan descobre que Heleninha invadiu sua privacidade e decide dormir fora. Celina convence Ivan a ficar em casa, mas o executivo encontra Heleninha embriagada.

Sábado, 19 de julho

Bartolomeu acolhe Ivan. Poliana percebe o interesse de Aldeíde por André e repreende a irmã. Heleninha resolve ir atrás de Ivan. Marco Aurélio pede a Leila para organizar um evento com a intenção de impressionar um sheik. Bartolomeu deixa Heleninha na porta de casa. Celina passa mal com o sumiço de Heleninha e culpa Ivan. Heleninha amanhece numa praça em Vila Isabel, e Consuêlo a leva para casa. Raquel entra na casa de Consuêlo e se depara com Heleninha.