Quem é a atriz de 'A Viagem' indiciada por desviar R$ 42 milhões do marido

A ex-atriz e psicóloga Suzy Camacho, 63, é investigada por suspeita de desviar R$ 42,2 milhões do empresário Farid Curi, com quem foi casada por dez anos, até 2022, quando ele faleceu —ela nega as acusações. Entenda o caso e relembre a carreira da intérprete.

Quem é Suzy Camacho?

Suzy Camacho é conhecida por atuar na primeira versão da novela "A Viagem", de 1975. Na trama da Tupi, que ganhou uma releitura na Globo em 1994, ela interpretou Maria Lúcia Veloso, filha de Estela. No remake exibido hoje na Globo, essa mesma personagem se chama Bia e é vivida por Fernanda Rodrigues.

Suzy Camacho no começo da carreira de atriz Imagem: Acervo

Suzy começou a carreira aos 11 anos, em "Vidas Marcadas", da Record, . Em seguida, fez outras novelas como "O Profeta", "Aritana" e "O Direito de Nascer", além de "Pé de Vento" (1980), "Dulcinéia vai à Guerra" (1981) e "Os Imigrantes" (1982).

Entre 1982 e 1984, foi protagonista em tramas do SBT, como "A Força do Amor" e "Vida Roubada". Em 1987, participou de "Brega & Chique", da Globo, sua última novela com papel fixo.

Suzy Camacho em 'A Força do Amor' e, ao lado, em outro momento da carreira na juventude Imagem: Divulgação

Da década de 1990 em diante, Camacho se dedicou à psicologia. Em 2018, na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT, ela fez uma participação justamente como psicóloga.

Acusação de desvio de dinheiro

Suzy Camacho foi acusada de desviar R$ 42,2 milhões do marido já falecido, repassando os valores a familiares. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, ela é suspeita de se aproveitar da saúde debilitada e da cognição reduzida de Farid Curi, com quem foi casada de 2013 até a morte dele, em 2022.

Suzy Camacho e Farid Curi, que faleceu em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

O inquérito aponta que Suzy afastou Farid dos filhos e da equipe que cuidava das finanças dele. Ela é acusada de transferir valores para familiares, como o filho Mike Camacho e o irmão Pompilio Camacho. O caso foi enviado ao Ministério Público e envolve supostos crimes contra o idoso.

Apesar das acusações, Suzy nega qualquer desvio de dinheiro. Procurado por Splash, seu advogado, Luiz Flávio Borges D'Urso, alega que os filhos do empresário, após receberem cerca de R$ 300 milhões em doações do pai, moveram ações para impedi-lo de administrar parte de seu patrimônio.

Os filhos acusam a sra. Suse de afastá-los do pai, mas na verdade, como provado no inquérito, foi o sr. Farid que proibiu os filhos de entrarem em seu apartamento, a partir do momento em que eles processaram o pai por causa de dinheiro. Defesa de Suzy Camacho, por meio de nota

A defesa também acusa o relatório policial de ser parcial. o advogado da ex-atriz afirma que o documento da polícia desconsidera provas produzidas pela defesa e ignora inquéritos abertos contra os filhos de Farid, investigados por ameaças, violência psicológica, escuta ilegal e outros crimes contra Suzy.

Suzy Camacho e Farid Curi Imagem: Reprodução/Facebook

A defesa também contesta o uso de dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sem autorização judicial. D'Urso afirma que os filhos de Farid queriam impedir o empresário de usar R$ 10 milhões guardados para sua velhice. Além disso, Suzy acusa os filhos do ex-marido de violência psicológica, escutas ilegais e corrupção de testemunhas.

O advogado destaca que não há denúncia criminal contra Suzy mesmo após seis anos de apuração e mais de 12 mil páginas produzidas.

Farid era um dos fundadores do Atacadão, rede vendida ao Grupo Carrefour. Ele se casou com Suzy em 2013, com separação total de bens, e morreu aos 85 anos, vítima de insuficiência cardíaca.