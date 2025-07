Power Couple: Parcial UOL mostra chance de resultado chocante na última DR

A última DR do Power Couple 2025 (Record) colocou o destino de três casais aliados em jogo e um deles deixará o programa às vesperas da grande final. Uma enquete UOL mede a preferência do público.

O que diz parcial

Em parcial coletada às 11h (Brasília), os três casais aparecem separados por uma margem pequena de votos.

Rayanne e Victor lideravam a votação e estariam na final do programa. O casal com maior sado na conta do programa somava 34,7%.

Na sequência, Talira e Pessina também seriam salvos. O casal somava 34,68%.

Na última posição, Carol e Radamés seriam os eliminados. O casal estava na lanterna com 30,62% e seriam eliminados após terem sobrevido a quatro DR's.

O casal menos votado no r7 deixa o Power Couple 2025 na noite hoje. A grande final do programa acontece amanhã.