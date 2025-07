Hipermasculino: por que o Superman usa cueca por cima da roupa?

Uma das perguntas que os fãs de Superman sempre se fizeram foi: por que o herói usa "cueca" por cima da roupa? O quadrinista Grant Morrison, que já escreveu HQ do Superman e o Batman, foi a fundo para descobrir, como reportado pelo Screen Rant.

A escolha de traje de Clark Kent faz parte de sua imagem desde seu surgimento nos quadrinhos, em 1938, na revista Action Comics #1. Com um par de calções vermelhos contrastando com o azul do traje, Superman tem um dos figurinos mais icônicos dos quadrinhos.

No entanto, a popularidade também gera brincadeiras sobre as peças que lembram cuecas. Ao longo dos anos, o uniforme passou por mudanças — substituindo os calções por um cinto ou abandonando o vermelho —, mas, por mais que se atualize, o visual da "cueca" vermelha é simplesmente icônico demais para sumir de vez.

Superman usa a cueca por cima da calça desde 1938 Imagem: Divulgação/ DC

Segundo Morrison, a origem está nos 1930. Em seu livro analítico "Supergods: Our World in the Age of the Superhero Grant Morrison", Morrison conta que descobriu fotos antigas de homens fortes de circo da época e notou que, assim como o Superman, esses artistas também usavam colãs e cintos como parte de sua persona no palco.

Cuecas por cima do colã eram um símbolo de força e resistência hipermasculinas em 1938. A capa, as botas de showman, o cinto e o colã de spandex colado ao corpo vinham dos trajes de circo e ajudavam a enfatizar o aspecto performático — quase de espetáculo de aberrações — das aventuras do Superman. Levantar pontes, parar trens com as mãos, lutar com elefantes: eram proezas de um 'super-homem forte' que se beneficiavam do estilo carnavalesco sugerido pelo elastano.

A descoberta de Morrison ajuda a contextualizar o visual do Superman para o público moderno. Afinal, circos e espetáculos de variedades, tão comuns no início do século XX, hoje são raros.

O visual extravagante do herói foi criado para atrair leitores, remetendo sutilmente aos artistas de circo que dobram barras de aço. Hoje pode parecer brega, mas a "cueca" ajudou os primeiros leitores a identificar imediatamente o Superman como uma figura poderosa, pronta para emocionar e entreter as massas.

O visual está novamente sendo usado pelo herói em "Superman", comandado por James Gunn e vivido por David Corenswet.