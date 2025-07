Órfão aos 13, filho de 'Supeman original' foi adotado por Robin Williams

Will Reeve, 33, é o filho caçula do icônico ator Christopher Reeve, que interpretou o Superman no cinema entre 1978 e 1987. Com uma impressionante semelhança física com o pai (ambos têm 1,93m de altura), Will ganhou destaque recentemente ao fazer uma participação especial no novo filme "Superman" (2025), dirigido por James Gunn. No longa, ele interpreta um âncora de TV, em uma homenagem ao legado do pai como o Homem de Aço.

A vida de Will Reeve foi marcada por tragédias. Em 2004, seu pai morreu aos 52 anos, vítima de complicações de saúde após um acidente a cavalo em 1995 que o deixou tetraplégico. Apenas 17 meses depois, sua mãe, Dana Reeve, morreu de câncer de pulmão aos 44 anos, deixando Will órfão aos 12 anos.

O ator Robin Williams, grande amigo da família, o adotou. Ele foi seu tutor até a morte do ator, em 2014.

O jornalista Will Reeve Imagem: Reprodução

Apesar das adversidades, Will manteve viva a memória dos pais. Recentemente, ele e seus meio-irmãos (Matthew e Alexandra, filhos do primeiro casamento de Christopher) produziram o documentário Super/Man: A História de Christopher Reeve (2024), que celebra a vida e o legado do ator. O filme está disponibilizado na HBO Max.

Will Reeve optou pelo jornalismo. Atualmente, ele é apresentador na ABC.

Superman vivido por Christopher Reeve Imagem: Silver Screen Collection/Getty Images

No entanto, sua conexão com o mundo do cinema nunca se perdeu. Em 1997, ainda criança, atuou no filme "Armadilha Selvagem", dirigido pelo pai.

Agora, no novo "Superman", ele retorna às telas em uma pequena participação que, segundo ele, foi cercada de segredos: "Não tenho ideia do contexto da minha cena", brincou em entrevista ao Omelete. "Foi um presente ver o carinho que [James Gunn e Peter Safran] têm pela história do nosso pai", disse Will.