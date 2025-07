Luana Piovani questiona audiência que terá em processo movido por Neymar

Luana Piovani usou o Instagram para questionar audiência que terá amanhã em processo aberto por Neymar contra a atriz.

O que aconteceu

Atriz compartilhou no Instagram o print de uma publicação de seu advogado no X (antigo Twitter). "Amanhã tem audiência do processo de Neymar contra Luana Piovani. A audiência deveria ser pública, como a regra, mas será sigilosa. A audiência deveria ser presencial, como a regra, mas é virtual. A audiência não deveria acontecer, pois há recursos discutindo isso, mas sim, a audiência está mantida", diz a publicação.

Ela, então, deixou um comentário irônico na publicação. "Assim funciona a justiça brasileira".

Entenda a polêmica

O jogador processou a atriz no fim do ano passado por injúria e difamação. Ele pede uma indenização de R$ 50 mil por ser xingado de "escroto" e "mau-caráter". Antes de chegar a audiência, a defesa do atleta propôs um acordo, além de um texto público que a atriz teria que publicar, mas ela rejeitou.

Eles entraram em conflito em meio ao debate da PEC 3/2022, em maio de 2024, conhecida como "PEC da privatização das praias". No dia 18 daquele mês, Neymar destacou um empreendimento no qual faz parte para o litoral do Nordeste. A empresa do jogador, a NR Sports, estava envolvida em um projeto para construir 28 imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, em parceria com a Due Incorporadora.

Em sua publicação, Luana criticava o atleta por ele supostamente apoiar a emenda. "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", escreveu. A mãe de Dom, 12, Ben e Liz, 8, fruto do casamento com Pedro Scooby, 35, ainda disse que Neymar era "um péssimo exemplo" como "pai, homem, cidadão e marido", além de criticá-lo como atleta.

Como consegue ser tão mau-caráter? Não vou ficar aqui puxando esse histórico desse 'garoto' —que de 'garoto' não tem p*** nenhuma—, já fez. Ele é um péssimo exemplo como pai, homem e cidadão. É um péssimo exemplo como marido. Péssimo. Se ainda estivesse bombando na carreira, mas não. Luana Piovani

Piovani afirmou que Bruna Biancardi estaria iludida se acha que Neymar é um "ótimo pai". "Pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento para ver que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela está achando que está vivendo uma coisa boa."

Logo depois, Neymar rebateu: mandou Piovani "voltar para o hospício" e a chamou de louca. "Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi, era uma ótima atriz. Mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala m****."

Você não pode falar das minhas crias. Se você quiser o telefone da mãe dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Neymar

Luana mandou Neymar calar a boca. "Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?", questionou.