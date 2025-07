Zilu pode ter que pagar R$ 734 mil por irregularidade em campanha eleitoral

A unidade técnica da Justiça Eleitoral, por meio da 6ª Zona Eleitoral - Vila Mariana-SP, recomendou a desaprovação das contas da campanha de Zilu Camargo, 66, após identificar diversas irregularidades. O documento ainda será submetido à apreciação do juízo eleitoral.

A ex-mulher de Zezé Di Camargo disputou uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo em 2024, pelo União Brasil, mas não foi eleita —ela recebeu apenas 4.579 votos. A empresária pode ser obrigada a devolver R$ 734 mil ao Tesouro Nacional.

O que diz o documento

Um relatório financeiro referente a uma doação de R$ 550 mil foi apresentado fora do prazo legal. A doação foi recebida em 30 de agosto de 2024, mas o envio do relatório só ocorreu em 3 de setembro do ano passado.

Foi detectado um gasto eleitoral irregular de R$ 317.186,80, pago com recursos do Fundo Partidário. O valor refere-se a serviços prestados sem apresentação de contrato.

Zilu Camargo recebeu apenas 4.579 votos Imagem: Reprodução/Instagram

O parecer técnico também apontou divergências entre as informações declaradas pela candidata e as do partido União Brasil em uma doação de R$ 3.214,28 (proveniente do Fundo Partidário). Segundo o relatório, a falha sugere indícios de omissão de receitas.

O documento cita ainda um gasto eleitoral irregular de R$ 417.186,80 efetuado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O valor incluí despesas com duas empresas sem que fossem apresentados documentos ou contratos.

O parecer técnico concluiu que a empresária deve pagar ao Tesouro Nacional os valores correspondentes aos gastos irregulares: R$ 317.186,80 referentes ao Fundo Partidário e R$ 417.186,80 referentes ao Fundo Especial. De acordo com o relatório, Zilu teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os apontamentos durante o processo de análise.

No dia 2 de julho, a campanha apresentou extratos, documentos e comprovantes com o objetivo de explicar as supostas irregularidades. As novas informações ainda não foram analisadas pela Justiça.

O União Brasil afirmou à reportagem que Zilu recusou os profissionais disponibilizados pelo partido. "Nosso escritório de contabilidade não prestou as contas da candidata mencionada, tendo em vista que a mesma preferiu contratar outros profissionais para a contabilidade e assessoria jurídica".

'Vícios graves e insanáveis'

Candidata declarou mais de R$ 8,6 milhões em bens e investimentos Imagem: Reprodução/Instagram

Após o parecer da unidade técnica, o Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela desaprovação das contas de campanha, no fim de junho, segundo documento obtido por Splash. O órgão entende que as irregularidades apontadas são suficientes para a rejeição das contas, "por apresentarem vícios graves e insanáveis".

As omissões e falhas da prestação de contas sob exame não asseguram que a campanha política tenha sido desenvolvida de forma límpida, com a garantia do equilíbrio da concorrência. Bruno Servello Ribeiro, promotor eleitoral

O que diz Zilu

Relatório de doação de R$ 550 mil. Equipe de Zilu afirma que o atraso ocorreu devido à sobrecarga e instabilidades no sistema de prestação de contas eleitorais. A defesa da empresária diz que se trata de uma "mera falha formal" que não comprometeu a regularidade das contas.

Gasto eleitoral irregular de R$ 317 mil. A defesa aponta um "equívoco" da unidade técnica quanto ao valor. Além disso, a nota oficial manifesta estranheza pelo fato de parecer e relatório preliminar mencionarem o mesmo gasto como pago simultaneamente com Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Doação de R$ 3.214,28. De acordo com a equipe da empresária, foi informado erroneamente que a doação teria sido feita pela Direção Estadual do partido, quando na realidade, o verdadeiro doador foi a Direção Municipal.

Gasto eleitoral irregular de R$ 417.186,80. Advogada de Zilu ressalta que valor é a soma de duas despesas e que não há irregularidades.

É imprescindível ressaltar que, com o devido acatamento, a análise destes autos conteve diversas falhas por parte do sistema judiciário, sendo certo que tais equívocos serão reanalisados e reconsiderados pelo respeitável juízo eleitoral. Vale destacar que é comum em diversos processos desta Justiça especializada que haja lacunas ao se fazer o upload dos lançamentos no sistema da Justiça Eleitoral, uma vez que a quantidade de documentos a serem ali anexados é extensa. Trecho de nota divulgada pela defesa de Zilu

'Queria muito ter entrado na política'

Marlene Mattos e Zilu Camargo em comício em SP Imagem: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a campanha de Zilu contou com o apoio dos filhos dela, Wanessa, Camila e Igor —além de nomes famosos, como o ex-ginasta Diego Hypolito. Ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a então candidata declarou mais de R$ 8,6 milhões em bens e investimentos.