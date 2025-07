Fãs veem indireta em post de Ivete após polêmica por nome de turnê

Ivete Sangalo, 53, fez um post que alguns fãs viram como indireta após o Grupo Clareou reclamar do nome de sua nova turnê de samba, Ivete Clareou.

O que aconteceu

Ivete citou a música "Clareou", de Xande de Pilares, na legenda. "Dias de clarear! Deus é maior, maior é Deus e quem tá com ele nunca está só", escreveu no post, que é um vídeo dela andando a cavalo.

A cantora não comentou diretamente a polêmica. A confusão aconteceu após ela anunciar a Turnê Ivete Clareou, que o Grupo Clareou disse ser um uso indevido de sua marca.

Alguns fãs viram a postagem como uma indireta. "Eu amo um deboche", escreveu um seguidor. Outra opinou: "Ela não iria fazer uma coisa sem antes pesquisar todas as possibilidades".

Fãs apoiaram Ivete Sangalo em polêmica com o Grupo Clareou Imagem: Reprodução/Instagram

Outros, no entanto, deram razão ao grupo. "Ivete, eu te amo! Porém acho que foi mal assessorada na escolha da marca", escreveu uma fã nos comentários da postagem.

Fã de Ivete deu razão ao Grupo Clareou em polêmica Imagem: Reprodução/Instagram

Briga pelo termo 'Clareou'

O Grupo Clareou acusa a equipe de Ivete de violar seus direitos como marca. Em post no Instagram, o grupo de pagode disse ter uso exclusivo da marca "Clareou", e afirmou que vai adotar medidas administrativas e judiciais.

A Super Sounds, que gerencia a turnê de Ivete, nega qualquer violação. Em nota enviada a Splash, a empresa afirmou que o grupo registrou a marca "Grupo Clareou", e não apenas "Clareou". Por isso, não teria exclusividade de uso da palavra. Confira a íntegra da nota:

A Super Sounds, empresa responsável pela realização da Turnê Ivete Clareou (a seguir denominada "Turnê" ou "Projeto"), tomou conhecimento da nota de esclarecimento divulgada pelo Grupo Clareou, na qual alega a suposta violação de seus direitos marcários em razão da utilização da palavra "Clareou" no nome da Turnê, sob o argumento de que seria o detentor exclusivo da marca "Clareou", registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Inicialmente, embora tenhamos considerado desnecessário até aqui, confirmamos que o nosso projeto não possui qualquer vínculo ou participação do Grupo Clareou.

Reafirmamos, ainda, que o uso da marca "Ivete Clareou" é absolutamente legítimo e não configura qualquer violação a direitos de terceiros.

Esclarecemos que a marca registrada junto ao INPI, pelo grupo que emitiu a nota, é, na verdade, "Grupo Clareou" (e não "Clareou", como afirmou na nota), o que não lhe confere direito de exclusividade quanto ao uso da palavra "Clareou", isoladamente ou em conjunto com outras.

"Clareou" é uma palavra de uso comum na língua portuguesa, resultante da conjugação do verbo "clarear", inclusive presente em diversas obras musicais do samba brasileiro, cujo uso, portanto, não pode ser objeto de exclusividade.

O título da nossa Turnê é formado pelo nome próprio da artista que lhe dá voz, amplamente reconhecida pelo público e com forte identidade no cenário musical nacional, acompanhado da expressão "Samba de Mainha", elementos que conferem originalidade e distintividade à marca e ao projeto perante o público consumidor.

Apesar de não haver qualquer infração, ao tomarmos conhecimento das alegações e insatisfações manifestadas pelo grupo, nos colocamos prontamente à disposição para dialogar e buscar alternativas conjuntas que eliminassem qualquer possibilidade de confusão, por parte do público, entre a nossa Turnê e o Grupo Clareou.

No entanto, os representantes do Grupo Clareou afirmaram que o único interesse dos seus representados seria o recebimento de compensação financeira e apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento imediato das tratativas, especialmente diante da evidente inexistência de qualquer violação de direito de marca.

A Super Sounds reitera que trabalha com seriedade e respeito, principalmente no que tange aos direitos da classe artística, e repudia veementemente as acusações proferidas, reafirmando a absoluta legalidade do título da Turnê.