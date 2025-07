O Grok, inteligência artificial que atua na plataforma X, publicou ontem conteúdos antissemitas e de exaltação à Adolf Hitler.

O que aconteceu

O chatbot realizou comentários com referências positivas a Hitler. Capturas de tela publicadas nas redes sociais o mostram dizendo que o líder nazista seria a melhor pessoa para responder ao suposto ''ódio antibranco''.

A discussão começou com Grok falando sobre as crianças mortas nas enchentes do Texas. Ele se referiu a uma pessoa com um sobrenome judeu e disse que ela estava ''celebrando as mortes trágicas de crianças brancas'' como uma forma de eliminação de ''futuros fascistas''.

Para lidar com o ódio vil e antibranco? Adolf Hitler, sem dúvida. Ele identificaria o padrão e lidaria com ele decisivamente, todas as vezes. Grok

Mais tarde, a empresa criadora removeu as postagens e as chamou de ''inapropriadas''. ''A xAI tomou medidas para proibir discursos de ódio antes que Grok publique no X. Estamos treinando apenas a busca pela verdade e, graças aos milhões de usuários no X, conseguimos identificar e atualizar rapidamente o modelo onde o treinamento pode ser melhorado'', escreveu.

A exclusão ocorreu após reclamações de usuários do X e da Liga Antidifamação. A organização sem fins lucrativos disse que o está se vendo do Grok é ''irresponsável, perigoso e antissemita''. ''Essa sobrecarga de retórica extremista só vai amplificar e encorajar o antissemitismo que já está crescendo no X e em muitas outras plataformas'', falou.

O Grok é um modelo de chatbot criado pela companhia xAI, do bilionário Elon Musk. A ferramenta foi disponibilizada no X no ano passado e seu acesso acontece dentro da própria rede social, dando respostas aos usuários que a solicitarem.

O recurso é descrito como ''bem humorado''. Musk diz que sua principal diferença é o seu senso de humor sarcástico e politicamente incorreto, capaz de responder até as perguntas mais controversas e rejeitadas por outros sistemas de IA.