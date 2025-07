Filha do piloto morto no acidente com Marília critica divisão de seguro

Vitória Drumond Medeiros, filha de Geraldo Medeiros Júnior, piloto que estava no acidente que matou Marília Mendonça e outros quatro em 2021, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o suposto acordo extrajudicial que a mãe da cantora teria proposto às famílias das demais vítimas.

O que aconteceu

A jovem afirmou que Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, pediu 50% do valor do seguro que deveria ser destinado originalmente à família das outras quatro vítimas. "Vamos conversar uma coisa aqui rapidinho. Nem sei como veio à tona, mas agora estou vendo em todos os canais midiáticos".

Ela começou a explicar como, segundo ela, deveria ter sido a divisão. "O seguro tinha um milhão de dólares a ser repartido, eram cinco vítimas do acidente, e era um seguro por morte. Ou seja: divide entre as cinco vítimas e os respectivos que tenham que receber. Por exemplo, no caso do meu pai, eu, a minha madrasta e os meus dois irmãos. E assim cada família tinha seus dependentes ali".

A jovem reforçou que não concordou com a proposta da mãe de Marilia por ser "injusta". "Bom, a parte da Marília Mendonça pediu 50% disso. E para mim não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo, senão ia para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento que eu pude. Eu falei: 'isso não é justo. Porque é um seguro por morte, então tem que dividir. Não é de acordo com outros fatores'. É de acordo com a morte, foram cinco vítimas, e todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra. Por exemplo, na minha casa, o provedor foi embora, que era meu pai. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha avó que me ajuda, mas são os provedores das nossas casas, né? Tinha só a Marília de mulher, os outros eram todos homens".

Fui contrária a essa decisão porque, para mim, não era justo, até porque eu acho que a parte da Marília era a que mais tinha dinheiro ali, sabe? As outras famílias tinham menos, precisavam mais. O meu provedor foi embora. Esse dinheiro ia ajudar muito cada uma das famílias. Eu, por exemplo, deixei de fazer medicina na Argentina porque estava ficando insustentável.

Splash entrou em contato com Robson Cunha, advogado de Ruth Moreira. A reportagem será atualizada caso eles se manifestem sobre as declarações. A PEC Aviação também foi procurada, mas não retornou contato.

Marília Mendonça e Geraldo morreram no dia 5 de novembro de 2021. Acidente aéreo ocorreu quando estavam a caminho de um show em Caratinga (MG). Também estavam no avião o tio de Marília, Abicelí Silveira, o produtor Henrique Bahia e o co-piloto. Aeronave caiu próxima a uma cachoeira após se chocar com um cabo de energia.

George Freiras, pai do produtor Henrique Bahia, reafirmou a mesma divisão do seguro. Segundo ele, as famílias foram informadas sobre a exigência da equipe de Ruth Moreira por meio da PEC Aviação, empresa responsável pela aeronave. A família optou por não informar qual era o valor total ofertado no seguro.

Familiares das vítimas aceitaram a exigência em acordo extrajudicial por falta de opções, segundo George. Caso as famílias das outras quatro vítimas não aceitassem a divisão dos 50% restantes, a questão seria discutida na Justiça, o que poderia atrasar o pagamento do seguro em anos. Resolução ocorreu em 2023.