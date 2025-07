Encontro tenso: vilão aparece de surpresa e assusta Sofia em 'Dona de Mim'

De Splash, no Rio

Um encontro tenso e inesperado promete mexer com os ânimos de Abel (Tony Ramos) e Leo (Carla Moneke) em "Dona de Mim".

O que vai acontecer

Em cenas previstas de irem ao ar a partir de amanhã, Vanderson (Armando Babaioff) aparece no laboratório onde seria realizado o exame de DNA solicitado judicialmente e surpreende Sofia (Elis Cabral) dizendo ser seu pai biológico. Confusa, ela questiona se ele é seu "outro pai".

Nesse momento, Leo chega e se desespera ao ver a cena. Ela protege Sofia, a afasta de Vanderson e o confronta, lembrando que há uma medida protetiva contra ele. Vanderson insiste que tem direito à filha e tenta se aproximar, mas Sofia se esconde atrás de Leo, visivelmente assustada.

Splash divulga, com exclusividade, embate entre Vanderson, Leo e Sofia em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Vanderson (Armando Babaioff) e Sofia (Elis Cabral) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Abel chega logo depois, furioso, e ordena que Sofia e Leo saiam dali. O clima entre os dois é de confronto direto. Vanderson acusa Abel de tentar afastá-lo da filha e diz que Ellen, mãe de Sofia, não era a santa que todos pensam. Abel, firme, responde que deve sua vida a Ellen e que daria a vida por Sofia. Vanderson deixa claro que não pretende desaparecer e que quer "a parte dele" nessa história.

Mais tarde, já em casa, Sofia está abalada, se esconde debaixo das cobertas e diz estar com medo. Leo a consola com carinho e reforça que ela é muito amada e protegida. Abel, por sua vez, conversa com a advogada e confirma que não houve violação da medida protetiva, mas desconfia que Jaques tenha ajudado Vanderson a armar o encontro.

Splash adianta, com exclusividade, foto do encontro de Vanderson, Sofia e Abel em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo