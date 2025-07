Edu Guedes conta como descobriu câncer de pâncreas: 'Dor muito forte'

Edu Guedes, 51, usou seu canal de YouTube para falar sobre a recente cirurgia e diagnóstico de câncer de pâncreas.

Hospitalizado no Einstein Morumbi, ele revelou ter sido diagnosticado com um tumor na cauda do pâncreas após uma série de complicações renais - descoberta que, segundo ele, ocorreu em estágio inicial e com alto índice de cura.

Guedes detalhou que os problemas começaram em abril, durante treinos para uma corrida em Interlagos. Ele conta ter tido dores fortíssimas nas costas e sangue na urina. Então, expeliu uma pedra de rim e, como já tinha histórico de cálculo renal, ignorou.

O agravamento veio em junho, durante um almoço com o amigo Pedrinho Aguiar, onde quase desmaiou no banheiro.

Falei: 'Pedrinho, me leva para o ponto de socorro, porque estou tendo uma crise renal'. Já sabia o que era, porque quando você tem essa crise, você já sabe o que é, dói tudo. Parece até que você está tendo algum tipo de ataque cardíaco, que o teu peito dói, tudo dói, enfim, a dor é muito forte.

Os exames confirmaram um tumor pancreático - tipo silencioso que, em geral, só manifesta sintomas em fase avançada. Guedes destacou sua sorte: "Estava na cauda do pâncreas, área menos crítica. O dr. Marcelo Bruno Rezende fez uma cirurgia de 6 horas, retirando parte do órgão, nódulos vizinhos e o baço. Foram quatro cirurgias em 15 dias, mas saio vivo e grato".

Ele agradeceu à equipe médica, à família (em especial à esposa Ana Hickmann) e às milhares de mensagens recebidas: "O médico disse que minha recuperação rápida veio também desse amor todo. Obrigado por me lembrarem que a vida vale cada segundo".

Guedes deve receber alta nos próximos dias após retirada de um dreno abdominal. Prometeu atualizar os fãs: "No próximo vídeo, estarei melhor."