Edu Guedes se emociona em 1º vídeo após cirurgia; chef descobriu câncer

Edu Guedes, 51, gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde.

O que aconteceu

Imagens foram exibidas durante o Fica com a Gente, programa comandado por Edu na Rede TV!.

A minha cirurgia durou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a calda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. A minha recuperação está sendo ótima. Hoje já estou no quarto. Edu Guedes

Câncer no pâncreas

Edu Guedes passou mal há alguns dias após uma infecção originária de uma crise renal. Ele passou por mais de um procedimento cirúrgico de emergência e descobriu um nódulo no pâncreas.

Ele passou por uma cirurgia para retirar os nódulos. O procedimento durou seis horas e foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.