Dona de várias, Silvia Abravanel relata acidente com cobra: 'Mordeu a boca'

Silvia Abravanel revelou que já sofreu dois acidentes com suas cobras de estimação. Durante participação no videocast Alt Tabet, do Canal UOL, ela contou que cria dez serpentes de espécies diferentes e não peçonhentas, e que os animais têm seus próprios recintos em sua casa em São Paulo, ou em uma fazenda no interior.

Silvia Abravanel mostra cobra aos seguidores Imagem: Reprodução/Instagram

Abravanel explicou que uma serpente já picou sua boca. "Uma vez eu estava alimentando uma cobra, só que eu não sabia até então que quando elas estão se alimentando você tem que deixá-las quietas fazendo a digestão por 20 dias... Eu peguei a cobra, coloquei no meu braço, esqueci que estava com ela ali e fui organizar umas coisas, ela veio para cima de mim e mordeu na minha boca, deu uma bicada. Ficou inchado, roxo, mas nada que uma maquiagem não resolva".

Em outra ocasião, uma cobra a mordeu no braço e houve sangramento. "Fui pegar minha cobra para um adolescente amigo da minha filha tirar foto, só que eu fui com toda rapidez na cabeça dela, ela foi mais rápida que eu e deu um bote na minha mão. Sangrou muito e o menino ficou com medo".

Silvia diz que Silvio Santos não incentivou seus estudos: Não dava dinheiro

Ela contou que precisou insistir e bater de frente com Silvio para poder concluir os estudos, porque o pai queria que ela se dedicasse integralmente ao SBT. "Quando chegou o momento de eu fazer veterinária, ele fez de tudo que você possa imaginar para atrapalhar minha faculdade, tanto que fui fazer em Presidente Prudente [longe dele]. Ele não me dava mesada, não me dava dinheiro para comprar livros, não dava dinheiro para o lanche da minha faculdade. Mas eu sempre fui muito incisiva no que eu queria, por mais que ele estivesse lá fazendo tudo para aquilo não acontecer, eu batia de frente com ele, de forma corajosa, até porque era ele quem pagava a faculdade, mas consegui me formar".

Silvia sobre espaço a pastores no SBT: 'Pode ser um tiro no pé'

A apresentadora disse que "Deus sempre é bem-vindo em toda a programação", mas defendeu cautela ao colocar esse tipo de conteúdo na grade da emissora. "Inflar demais não agrada todos os públicos. Você começar a colocar coisas que eram divergentes ao pensamento dele [Silvio], pessoas fiéis à emissora podem não ver isso com bons olhos. Então pode ser uma faca de dois gumes, pode ser de repente um tiro no pé. Então eu gosto [da ideia], acho bonito, mas pontual. Não gosto da ideia de ter um programa [fixo] evangélico no SBT".

