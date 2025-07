Contratada por Musk, CEO do X renuncia após dois anos no cargo

Do UOL, em São Paulo

Linda Yaccarino renunciou hoje ao cargo de presidente-executiva da rede social X, antigo Twitter, após dois anos à frente da empresa de Elon Musk.

O que aconteceu

''Depois de dois anos incríveis, decidi deixar o cargo'', anunciou em publicação. Ela havia assumido como CEO em junho de 2023, substituindo Musk, que ocupava o posto desde que comprou a rede por US$ 44 bilhões (R$ 240 bilhões) em outubro de 2022.

Nem Yaccarino e nem o X explicaram os motivos da saída até o momento. Apesar disso, a mulher disse que o ''melhor ainda está po vir, com o X entrando em um novo capítulo com xAI'' — a startup de inteligência artificial do bilionário.

Yaccarino disse que realizou uma ''histórica reviravolta empresarial'' durante esse tempo na posição. ''Sou imensamente grato ao Musk por ter me confiado a responsabilidade de proteger a liberdade de expressão, reerguer a empresa e transformar o X no aplicativo 'Tudo''', escreveu.

Ela falou ainda ter trabalhado para a segurança dos usuários e restauração da confiança dos anunciantes. Segundo ela, a equipe implementou inovações revolucionárias como as ''Notas da Comunidade'' e trouxe vozes e conteúdos ''icônicos'' para a rede.

Na época de sua nomeação, a ex-executiva de publicidade da NBCUniversal surgiu como uma promessa de ''restauração''. Ela foi contratada em um momento em que Musk pretendia se concentrar no desenvolvimento de produtos e buscava publicitários experientes para reconquistar anunciantes que deixaram a rede após sua aquisição.

A plataforma tem sido alvo de críticas nos últimos dias. O chatbot de inteligência artificial da rede, o Grok, se envolveu em polêmicas por comentários antissemitas, como menções ao líder nazista Adolf Hitler e outros que desabonam o islamismo.