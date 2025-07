Com Arnaldo Antunes, Nina Maia e DJ Ledah, TOCA Sessions acontece em agosto

Com a proposta de colocar a música brasileira em primeiro lugar, o TOCA também está nos palcos. Anote aí: o TOCA Sessions acontece no dia 8 de agosto, no Cine Joia, em São Paulo, e traz um line-up de peso, com shows de Arnaldo Antunes, Nina Maia e DJ Ledah Martins.

O que vai rolar

A série de shows propõe encontros que combinam performance ao vivo, curadoria artística e experiência sensorial. Os ingressos estarão à venda a partir das 10h de amanhã, no site https://cinejoia.byinti.com.

Arnaldo Antunes será o headliner da noite, apresentando o repertório do recém-lançado álbum "Novo Mundo". O disco marca o retorno do ex-Titã a uma sonoridade mais dançante, após três anos em turnê com o espetáculo intimista "Lágrimas no Mar".

Com participações de David Byrne, Marisa Monte, Ana Frango Elétrico e Vandal, o álbum traz letras que dialogam com o presente e arranjos que misturam peso e movimento. No palco, Antunes será acompanhado por Curumin, Kiko Dinucci, Chico Salem, Betão Aguiar e Vitor Araújo, com direção artística de Batman Zavarese.

Antes dele, quem toma conta do palco é a cantora Nina Maia, que vem se destacando na cena contemporânea com seu disco de estreia, "INTEIRA" (2024). Aclamado pela crítica, o álbum mistura MPB, jazz e indie pop em canções que falam de coragem, reconstrução e liberdade.

Abrindo a programação e mantendo a pista quente no intervalo entre os shows, a DJ Ledah Martins assume as picapes com um set que atravessa gêneros e épocas. Reconhecida como a primeira DJ trans com carreira profissional no Brasil, Ledah é figura importante da cena noturna e seus sets são marcados por pesquisa musical e transições que constroem uma narrativa sonora.

TOCA Sessions no Cine Joia

Show : Arnaldo Antunes

: Arnaldo Antunes Show de abertura : Nina Maia

: Nina Maia DJ Se t: Dj Ledah Martins (set entre os shows)

t: Dj Ledah Martins (set entre os shows) Quando : 8 de agosto, às 20h

: 8 de agosto, às 20h Onde : Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP

: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP Redes : www.cinejoia.com.br // www.instagram.com/cine_joia

: www.cinejoia.com.br // www.instagram.com/cine_joia SAC Bilheteria : ajuda@byinti.com

: ajuda@byinti.com Cartões de crédito e débito: Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques)

Elo, Visa, Mastercard, Diners e American Express (não aceitamos cheques) Ingressos : vendas somente online pelo link: https://cinejoia.byinti.com

: vendas somente online pelo link: https://cinejoia.byinti.com 1º Lote: Inteira - R$ 140 | Meia/Social - R$ 70

- R$ 140 | Meia/Social - R$ 70 2º Lote: Inteira - R$ 180 | Meia/Social - R$ 90

- R$ 180 | Meia/Social - R$ 90 3º Lote: Inteira - R$ 220 | Meia/Social - R$ 110

*Meia Social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível valida para todos

E TEM +

Festival de Inverno Rio começa sexta

O Festival de Inverno Rio 2025 dá início à sua 8ª edição neste fim de semana, na Marina da Glória, no Rio. Na sexta, sobem ao palco Gloria Groove, Duda Beat e Marina Sena (foto); no sábado, é a vez de João Gomes, Alceu Valença e Zé Ramalho; e no domingo, se apresentam Paralamas do Sucesso, Biquini, CPM 22 e Charlie Brown Jr. O evento, realizado em dois fins de semana, continua nos dias 1, 2 e 3 de agosto com novos nomes. A programação tem Liniker, Pedro Sampaio, Ferrugem, Paulinho da Viola, Vanessa da Mata, Teresa Cristina, Caetano, Alcione e Frejat. Ingressos no site Bilheteria Digital.

Baguncinha, O Festival realiza sua 4ª edição

Baguncinha, O Festival realiza sua 4ª edição no sábado (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 16h. Com dois palcos e mais de 20 atrações, o evento reúne nomes como Liniker (foto), Djonga, Eli Iwasa, Vegas, Pacha Ana, Paulo Monarco, Foguinho e DJ Kuririn. Criado no bairro Araés, o festival celebra o orgulho cuiabano e valoriza a produção local (19 das atrações são de Mato Grosso). A curadoria aposta na diversidade musical e na ocupação afetiva do espaço público, com foco em pertencimento e identidade. Ingressos no site da Meaple, com opções de meia, ingresso solidário e para PCD.

Encontro das Tribos tem rap, reggae e forró

O Encontro das Tribos realiza sua edição de férias neste sábado (12), na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP), a partir das 19h. Com dois palcos e mais de dez atrações, o festival reúne Matuê, Criolo (foto), Dezarie, Maneva, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Alma Djem, Ventania, Rastapé, Peixelétrico, Caiana e Jam Sessions. A proposta é misturar estilos como rap, trap, reggae e forró em uma noite de celebração da música urbana. Ingressos à venda no site da Ticket360. Assinante UOL tem 50% de desconto em até quatro ingressos na modalidade inteira! Acesse clube.uol.com.br

JAMAIS ESQUECEREMOS

NO ROLÊ

Fãs jogam calcinhas para Henrique, da dupla com Juliano, em show em SP Leia mais

Marjorie Estiano canta 'Não Chore Mais' com Gilberto Gil em Curitiba Leia mais

Pra cima, otimista e com toque sombrio: Sadovski dá adeus ao Black Sabbath Leia mais

MOMENTO ÉPICO

Liam e Noel Gallagher selam a paz e entram de mãos dadas em show de estreia da turnê Oasis Live '25 Imagem: Harriet T K Bols/Live Nation

FIQUE DE OLHO

I Wanna Be Tour anuncia mais sideshows

Nos dias que antecedem o festival I Wanna Be Tour em São Paulo, em 30 de agosto no Allianz Parque, a 30e realiza dois sideshows na capital paulista. No dia 26 de agosto (terça), o duo australiano The Veronicas se apresenta no Cine Joia. Já no dia 29 (sexta), o Tokio Marine Hall recebe uma noite com Yellowcard (foto), Story Of The Year e Neck Deep. Os dois eventos fazem parte da programação paralela do festival emo. Clientes que já adquiriram entradas para o I Wanna Be Tour têm acesso à pré-venda exclusiva até amanhã (às 10h). A venda geral começa amanhã também, às 12h, na Eventim.

Festival Alma tem astros de rap e trap no Riocentro

O Alma Festival chega à sua 4ª edição no dia 19 de julho (sábado), no Riocentro, no Rio de Janeiro, a partir das 14h. Com três palcos e mais de 40 atrações, o evento reúne nomes como L7nnon (foto), Veigh, Budah, BK', MC Cabelinho, Duquesa, Cone Crew, WIU, Major RD, Yunk Vino, entre outros. Realizado pela produtora 4Fly com o selo Papatunes, o festival aposta na integração entre música, artes, esportes e games, com foco na cultura urbana. A estrutura inclui o Alma Stage (dedicado ao mainstream), o Palco das Artes (ao trap) e o Palco Garden (ao boom bap). Ingressos à venda pelo Sympla.

Andrea Bocelli faz duas datas em SP em novembro

Andrea Bocelli retorna a São Paulo nos dias 21 e 22 de novembro (sexta e sábado) para dois concertos na Mercado Livre Arena Pacaembu, que voltou a receber grandes espetáculos após reforma. Acompanhado por orquestra, coral e convidados, o tenor italiano revisita sucessos da carreira. Os shows marcam sua sétima passagem pelo Brasil, a última em 2024. Ingressos à venda no site da Eventim, com opção Ecoticket, modalidade com valor reduzido e parte da renda destinada à ONG The Nature Conservancy, voltada à restauração da Amazônia.

PROGRAME-SE

Amanhã

Jota.Pê - Centro Cultural SESIMINAS, Belo Horizonte

BNegão - Sesc Palladium, Belo Horizonte

Rubel - Teatro PRIO, Rio de Janeiro

Tuia - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Moptop - Circo Voador, Rio de Janeiro

Major RD - Bar Opinião, Porto Alegre

Vitória Faria - Sesc Campinas, Campinas (SP)

Catandupedras (Angra, Matanza Ritual, Estação Vintage convida Faiska e Leidy Vasconcelos) - Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

Os Garotin - Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

As Mercenárias (participação de Edgard Scandurra) - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Frequências (Daparte + Walfredo em Busca de Simbiose), Casa Natura Musical, São Paulo

Sexta

Jardim Sonoro (com Djuena Tikuna) - Inhotim, Brumadinho (MG)

Angra - Mister Rock, Belo Horizonte

José Augusto e Jorge Aragão - Ribalta, Rio de Janeiro

Leo Jaime - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Pixote, Rodriguinho e Renan Oliveira - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Cynthia Luz - Teatro Firjan SESI Jacarepaguá, Rio de Janeiro

Catto - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Vitinho - Quadra GRES Rocinha, Rio de Janeiro

Festival de Inverno Rio (Gloria Groove, Duda Beat e Marina Sena) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Tenente Cascavel - Teatro do Sesc, Porto Alegre

Kleiton, Kledir e Vitor Ramil - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Rodrigo Sestrem - Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)

Bixiga 70 - Sesc Bauru, Bauru (SP)

Banda Penélope - Sesc Birigui, Birigui (SP)

Catandupedras (Crypta, Ratos de Porão, Pão com Cebola) - Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

The Mönic - Sesc Araraquara, Araraquara (SP)

Fifth Underground - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Dorsal Atlântica - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Duquesa - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Garotos Podres - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Guiss Guiss Bou Bess - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Leela (participação de Fausto Fawcett) - Sesc Santo André, Santo André (SP)

Paulinho Moska - Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

Os Garotin - Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)

Innome - Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Sine Calmon e Royal Reggae Band - Sesc Belenzinho, São Paulo

Tietê - Sesc Belenzinho, São Paulo

Dead Fish + Eterna Inocência - Cine Joia, São Paulo

5 a Seco - Espaço Unimed, São Paulo

Castello Branco, Casa Natura Musical, São Paulo

A cantora Ana Carolina, que estreia turnê '25 Anas' no sábado, no Rio Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Sábado

Jardim Sonoro (com Luiza Brina, Mônica Salmaso e Cécile McLorin Salvant) - Inhotim, Brumadinho (MG)

Prime Rock BH (Nando Reis, Barão Vermelho, Paula Toller e outros) - Esplanada do Mineirão, Belo Horizonte

Ayrton Montarroyos - Centro Cultural Unimed-BH Minas, Belo Horizonte

Kvsh e Orquestra Ouro Preto - Sala Minas Gerais, Belo Horizonte

Dado Villa-Lobos e Orquestra Opus - Sesc Palladium, Belo Horizonte

Sá & Guarabyra - Palácio das Artes, Belo Horizonte

Rachel Reis - A Autêntica, Belo Horizonte

Jorge Aragão - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Ana Carolina - Qualistage, Rio de Janeiro

Tom Zé - Circo Voador, Rio de Janeiro

Wanessa Camargo - Pink Flamingo, Rio de Janeiro

Luccas Neto e Gi - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Catto - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Festival de Inverno Rio (João Gomes, Alceu Valença e Zé Ramalho) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Festival Crossroads (Black Pantera, Selvagens à Procura da Lei, Sugar Kane e outros) - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Xamã + L7nnon - Live Curitiba, Curitiba

Planta e Raiz - Stage Garden, Curitiba

Catandupedras (André Frateschi convida Leoni, Penélope, Pente Redondo) - Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

Lua Bernardo - Sesc 14 Bis, São Paulo

Dance Of Days - Sesc 24 de Maio, São Paulo

The Troops Of Doom - Sesc Belenzinho, São Paulo

Varanda - Sesc Belenzinho, São Paulo

Roberta Campos - Sesc Pinheiros, São Paulo

Jay B - Cine Joia, São Paulo

BK' - Espaço Unimed, São Paulo

Alcione - Terra SP, São Paulo

Blitz - Tokio Marine Hall, São Paulo

Menores Atos, Casa Natura Musical, São Paulo

FAM Nas Alturas (Silva, Mãeana, Duda Brack, Coisa Nossa), Campos do Jordão (SP)

Encontro das Tribos (Matuê, Criolo, Dezarie, Maneva, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Alma Djem e outros) - Estância Alto da Serra, São Bernardo do Campo (SP)

O CPM 22 é atração de domingo do Festival de Inverno Rio, na Marina da Glória Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Domingo

Jardim Sonoro (com Josyara, Tetê Espíndola, Ilê Aiyê e Brisa Flow) - Inhotim, Brumadinho (MG)

Moacyr Franco - UP Experience, Curitiba

Sandro Luiz - Qualistage, Rio de Janeiro

Alceu Valença - Arena Bangu, Rio de Janeiro

Festival de Inverno Rio (Os Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, CPM22 e Charlie Brown Jr.) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Catandupedras (Inocentes convida Sandra Coutinho, Casa das Máquinas, A Banda de São Tomé) - Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

Nanna Siqueira - Sesc São Carlos, São Carlos (SP)

Move Over - Sesc Franca, Franca (SP)

THE MÖNIC - Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Dance Of Days - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Terraplana - Sesc Itaquera, São Paulo

Ratos de Porão - Sesc Interlagos, São Paulo

Roberta Campos - Sesc Pinheiros, São Paulo

Massacration - Cine Joia, São Paulo

BK' - Espaço Unimed, São Paulo

Segunda

Lucas Lucco - Casa Grande Hotel Resort & Spa, Guarujá (SP)

Terça

Gabi Melim - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Kisser Clan - Sesc Consolação, São Paulo

Wonho - Terra SP, São Paulo

Quarta