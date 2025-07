Carolina Dieckmmann posa de biquíni rosa e exibe forma física nas redes

Carolina Dieckmmann, 46, exibiu a forma física, hoje, nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz, que gosta de mostrar a evolução dos treinos, posou de biquíni rosa claro. A artista escolheu uma peça com uma amarração cruzada nas costas.

Estou me sentindo super bem. Vou ficar assim até que tenha vontade, ou necessidade, ou propósito de fazer alguma coisa com meu corpo, vou ficar assim. Não estou tendo preocupações, não estou fazendo dieta. Meu peso estabilizou. Dieckmmann, em janeiro, no Instagram

Carol está no remake de "Vale Tudo". Ela interpreta a personagem Leila na trama da Globo.