Bilionário, Walter Salles defende taxação de grandes fortunas: 'Justiça'

O cineasta Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", defendeu a taxação de grandes fortunas e o fortalecimento de um sistema tributário progressivo.

O que aconteceu

Na lista de pessoas mais ricas do país, ele discursou sobre o futuro do país e foi aplaudido. Fala aconteceu ao ser homenageado como personalidade do ano, ao lado da atriz Fernanda Torres, durante a cerimônia do Prêmio Faz a Diferença, ontem, no Rio de Janeiro.

O importante hoje é a construção de um país mais justo e igualitário, corrigindo as distorções de um sistema que, como a gente sabe, cobra mais de quem tem menos. Então, eu queria deixar aqui todo o meu apoio à tributação progressiva, todo o meu apoio à taxação das grandes fortunas e à democracia com justiça tributária.

Vídeo viralizou nas redes sociais e discurso recebeu apoio de nomes como Kleber Mendonça Filho. "Parabéns, Walter Salles. Que fala importante", escreveu o cineasta.

Parabéns, Walter Salles. Que fala importante.



Ontem no Prêmio Faz Diferença de @jornaloglobo no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/FZ06BGR77U -- Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) July 9, 2025

O jornalista Guga Noblat também elogiou fala do cineasta. "Olha ele. O grande cineasta Walter Salles que dirigiu 'Ainda Estou Aqui' defendeu a taxação de grandes fortunas. Ele é um dos mais ricos do Brasil. Tem gente do 1% que está do lado dos 99%"