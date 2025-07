Quem são as duas únicas atrizes que deixaram Brad Pitt deslumbrado?

Brad Pitt, 61, disse recentemente que só ficou deslumbrado ao conhecer duas atrizes: Susan Sarandon e Geena Davis.

Elas contracenaram com ele em 'Thelma & Louise'

Cena do filme "Thelma & Louise" (1991), de Ridley Scott Imagem: Reprodução

O filme foi um dos primeiros papéis de destaque da carreira de Brad Pitt. Ele interpretou J.D., um interesse romântico de Thelma (Geena Davis) que acaba roubando o dinheiro da dupla.

Ele disse que ficou deslumbrado ao conhecê-las, mas superou rápido. "Geena foi tão doce, gentil e delicada. Acho que demoramos dois dias para gravar aquela cena de sexo. Ela cuidou de mim", relembrou o ator em 2023 em entrevista à W Magazine.

Geena Davis tem 69 anos e é atriz, produtora e ativista dos direitos das mulheres. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel em "Thelma & Louise", mas também é conhecida pela atuação em obras como "Os Fantasmas Se Divertem" (1988), em que interpretou a fantasma Barbara Maitland, e "O Turista Acidental" (1988), que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante.

Susan Sarandon tem 78 anos e também venceu o Oscar. Além de "Thelma & Louise", ela é conhecida por obras como "Os Últimos Passos de um Homem" (1995), pelo qual ganhou o Oscar de melhor atriz em 1996, "O Óleo de Lorenzo" (1992), "O Cliente" (1994), "Lado a Lado" (1998) e "The Rocky Horror Picture Show" (1975).

Até hoje, ela elogia o ator. "O que me impressionou, além da beleza e do corpo, foi o senso de humor dele. Ele realmente destacou isso, de um jeito que não estava no roteiro. Eu pensei: esse cara é interessante, não é só um rosto lindo", disse ao Extra em 2021.