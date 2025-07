Anitta fala pela 1ª vez sobre novo procedimento no rosto: 'Problema é meu'

Anitta, 32, usou as redes sociais na tarde de hoje para falar sobre como os procedimentos estéticos feitos por ela em seu rosto chamaram muita atenção.

O que aconteceu

A cantora aproveitou que muitos comentaram sobre seu rosto e falou sobre assuntos que julgou importante, como projetos de leis os quais ela é contra, como o Marco Temporal.

Sobre os procedimentos, ela disse que irira ficar afastadas das redes para focar em um projeto "super bem planejado", segundo ela, mas "aconteceram alguns imprevistos no caminho".

Saíram algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. e ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava com o pé na cova já, super mal, super cagada.



Decidi aparecer nos stories para não ficar essa tensão no ar de que eu estava desfigurada e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que fiz ninguém nem descobriu e ninguém, nem percebeu e nem se falou sobre isso e tá tudo certo.

Anitta disse que "se eu decidir virar um peixe-boi é problema meu".

A cantora ainda refletiu sobre ter sido acusada de influenciar jovens e mulheres a fazerem intervenções em seus corpos."As pessoas podem falar do que querem, mas não sobre a perspectiva de que a gente precisa falar porque ela está influenciando as pessoas a fazerem, a não se aceitarem. E os jovens não estão influenciando as pessoas, é isso. O que influencio está no meu perfil. Inúmeras coisas verdadeiramente importantes na minha opinião."

Novo look

Anitta publicou no último dia 1, nas redes sociais, uma selfie exibindo seu 'novo rosto'. O post, entretanto, teve os comentários limitados pela cantora.

A assessoria de Anitta confirmou que ela se submeteu a um procedimento estético no rosto, sem especificar qual. "A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais", diz a nota divulgada pela equipe.

O novo visual da popstar dividiu opiniões nas redes sociais. Houve quem elogiasse a mudança — comparando-a, inclusive, a Juliette Freire, 35 —, mas tampouco faltaram críticas à aparência ostentada agora pela famosa.