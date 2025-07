Alessandra Maestrini 'reivindica' pagamento por sucesso de Bozena na web

Alessandra Maestrini, 48, disse que gostaria de ser remunerada pelo sucesso que Bozena, sua personagem no seriado "Toma Lá Dá Cá" (2007-2009), faz nas redes sociais.

O que aconteceu

Maestrini disse apreciar o fato de a Bozena ser lembrada até hoje em páginas de meme na internet, mas que gostaria mais ainda se ela recebesse por isso. "Acho ótimo que ela tenha entrado para o folclore brasileiro, acho o máximo, é raro conseguir um feito desses. Agora, o que eu gostaria muito, na verdade, é de começar a receber os honorários referentes a todo o sucesso que essa personagem faz, porque ela passa diariamente num canal, está nas redes sociais, e cadê? Claro que para mim é bom isso, só que é uma remuneração que deveria rolar, e não rola", declarou durante participação no podcast Selfie Service.

A atriz afirmou receber um valor da Globo pelo direito de reexibir o seriado, mas também criticou o dinheiro pago pela emissora, que ela diz ser muito pouco comparado ao que a empresa fatura. "[É um valor] muito diferente do que eu acho que o bom senso pregaria. É muito discrepante com o mercado internacional. Um canal que reprisa uma novela ou um programa de humor a remuneração que os artistas recebem é ínfima".

Ela destacou que chega a ser "desleal e desrespeitoso" com os artistas. "Se você passa todos os dias num programa de televisão e o canal, nos intervalos desse programa, vende produtos que estão enchendo aquele canal de dinheiro, e o que os artistas que fazem aquele produto recebem algo baixo, eu acho isso insano, desrespeitoso, desleal, injusto. Isso precisa ser revisto".

Alessandra Maestrini é uma artista consagrada do teatro brasileiro, que também fez sucesso na TV. Ela ficou conhecida do grande público graças ao sucesso de Bozena, sua personagem em "Toma Lá Dá Cá", que se popularizou com o bordão "lá em Pato Branco". A personagem é constantemente lembrada nas redes socias em páginas de humor.