Longe dos filhos, Virginia Fonseca mostra treino intenso: 'Amor e ódio'

Virginia Fonseca, 26, postou detalhes de seu treino ao ficar longe dos filhos.

O que aconteceu

Influenciadora ousou com um macacão rosa decotado para fazer sua musculação. Ela publicou mais detalhes hoje nos stories do Instagram.

Apresentadora do "Sabadou" (SBT) fez exercícios de costas, ombros e abdômen. "Caso de amor e ódio", salientou em um dos vídeos.

Recentemente, Virginia Fonseca desabafou sobre a ausência dos filhos, que viajaram com os avós, Leonardo e Poliana Rocha. "Essa casa fica uma depressão mix sem as crianças. Quando está no meio da confusão, a gente fica querendo paz, na hora que tem a paz, não quer. A gente sente falta", revelou ontem.