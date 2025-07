Vestiário, sauna e quartinho da limpeza: Todas cenas de sexo de 'Olympo'

A Netflix lançou "Olympo", em que jovens atletas de um centro de alto rendimento, sob a pressão de apresentarem resultados cada vez melhores para conseguirem patrocínio, encontram no sexo uma forma de liberar toda essa tensão. Splash separou as minutagens de todas as cenas quentes da série espanhola.

Roque Pérez e Diego Sorokov

Episódio 1, 25min22s

Uma encarada entre os dois nos corredores é o bastante para se comunicarem, e é em um quarto com produtos de limpeza que o clima esquenta. No final, eles até tiram uma selfie, que vai provocar briga depois!

Roque Pérez e Diego Sorokov em cena de sexo no quartinho da limpeza Imagem: Reprodução/Netflix

Zoe Moral e Jennifer Pina

Episódio 3, 38min36s

Jennifer, uma ciclista, e Zoe, uma heptatleta, se conhecem desde antes de chegarem ao centro de treinamento e parecem alimentar certa rivalidade. Mas, em cena quente, qualquer desavença desaparece por um momento, embora a pressão pelo rendimento das atletas as persiga até mesmo na cama.

Zoe Moral e Jennifer Pina em "Olympo" Imagem: Reprodução/Netflix

Roque Pérez e Sebas Sendón

Episódio 3, 47min45s

Sebas é o valentão do time de rúgbi, enquanto Roque é o capitão assumidamente gay. Sebas tem se descoberto, ele já havia negado as investidas de Roque, mas vai atrás do capitão no chuveiro, onde a tensão sexual dos dois se prova verdadeira.

Roque Pérez e Sebas Sendón em cena quente no chuveiro Imagem: Reprodução/Netflix

Amaia e Cristian

Episódio 4, 1min30s

O casal estava brigado após Cristian ir embora do centro de treinamento, e Amaia sequer se despedir. Mas eles se resolvem na cama quando o jogador de rúgbi volta. A química em cena é traduzida na vida real, já que os atores Clara Galle e Nuno Gallego se conheceram durante as gravações e começaram a namorar.

Amaia e Cristian em cena de sexo de "Olympo" Imagem: Reprodução/Netflix

Roque Pérez e Sebas Sendón

Episódio 5, 44min10s

Entre brigas e reconciliações, após Roque ter a mão quebrada após colegas de time pegarem pesado demais com ele por ser gay, Sebas aparece para cuidar do peguete. Na primeira vez em que se relacionaram, Roque foi o passivo e Sebas o ativo, mas desta vez os papéis se inverteram, com o casal explorando novas possibilidades.

Roque Pérez e Sebas Sendón em "Olympo" Imagem: Reprodução/Netflix

Fátima e Cristian

Episódio 5, 46min33s

Sim, o namorado de Amaia é pego no flagra com a rival da nadadora. O casal, que brigou de novo entre acusações de doping, estava com a relação estremecida, e Fátima arquitetou para que o sexo dos dois fosse flagrado por Amaia.

Fátima e Cristian em "Olympo" Imagem: Reprodução/Netflix

Amaia e Cristian

Episódio 7, 24min45s

Não demorou muito para Cristian perceber que estava sendo apenas usado por Fátima para desestabilizar Amaia enquanto atleta. O casal fez as pazes na sauna, onde eles suaram duas vezes mais que o normal.

Amaia e Cristian na sauna Imagem: Reprodução/Netflix

Roque Pérez e Sebas Sendón

Episódio 7, 24min50s

Ao mesmo tempo, no episódio, Roque omite informações sobre o documentário que estão gravando sobre ele para Sebas. Ele não revela ao companheiro que há uma cena dos dois se beijando e, para evitar mais questionamentos, os dois começam a transar.